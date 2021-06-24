Маски для омолодження обличчя можна робити не лише у випадку появи ознак старіння, але й для того, щоб цьому запобігти. Тому у будь-якому віці слід виділяти час на домашній догляд за шкірою.

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Омолоджувальні маски для обличчя

Зволожувальна маска з алое

Алое вера є корисною рослиною для шкіри, яка містить понад 200 зволожувальних і живильних речовин. Серед них: амінокислоти, вітаміни, мінерали, необхідні зневодненій дермі. За допомогою маски з алое можна розгладити неглибокі зморшки, нейтралізувати сухість, позбутися від запалення.

Аби приготувати зволожувальну суміш, потрібно змішати сік алое з 1 столовою ложкою оливкової олії і додати в цю масу 1 чайну ложку улюбленого живильного крему. Маску нанесіть на обличчя на 15 хвилин, а потім залишки продуктів змийте прохолодною водою.

Пілінг для обличчя з цитрусових

Відлущувальна маска з натуральним соком цитрусових слугує альтернативою засобу з AHA-кислотами. Щоб приготувати суміш, візьміть 1 столову ложку муки, розведіть її мінеральною водою, допоки не утвориться консистенція каші, додайте 1 столову ложку м'якоті будь-якого цитрусового (б'юті-експерти радять використовувати апельсин або грейпфрут). Потім перемішайте компоненти і нанесіть на шкіру. Залишки маски змивайте через 15 хвилин прохолодною водою.

Живильна маска з глиною

Маска з блакитною глиною допомагає покращити колір обличчя, наситити шкіру киснем і вивести токсини, а також ефективно очищує пори і розгладжує зморшки. Для проведення домашньої доглядової процедури розведіть 2 ложки сухої глини теплою водою до утворення стану густої сметани. Потім долийте в суміш 1 столову ложку оливкової олії. Таку маску слід добре перемішати і нанести на обличчя на 20 хвилин. Опісля вмийтеся водою комфортної температури.

Маска зі зеленим чаєм для тонізування

Тонізувати шкіру, прибирати всі наслідки стресу і втоми на обличчі можна за допомогою багатої на антиоксиданти рідини – зеленого чаю. Наносити таку маску на шкіру можна хоч щовечора після важкого робочого дня. Рецепт передбачає наступні кроки: заварити міцний чай і дати йому настоятися 10 хвилин, потім потрібно змочити ватні диски у відварі і покласти їх на обличчя. Аби процедура дала кращий результат, прикрийте лице махровим рушником, що сприятиме утримуванню тепла.

Засіб для шкіри навколо очей

Шкіра навколо очей є особливо делікатною ділянкою обличчя, тому їй необхідний ретельний догляд. Якщо правильно піклуватися про тонку шкіру біля очей, яка найбільш вразлива до вікових змін, то можна запобігти появі мішків, зморшок і в’ялості. Щоб приготувати маску, змішайте в блендері половину м'якоті авокадо, половину свіжого огірка та 1 чайну ложку лляної олії. Отриману суміш наносіть на шкіру під очима і змивайте залишки через 20 хвилин.

Як робити маски, щоб вони дали більш помітний результат