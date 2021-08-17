Осенний макияж в стиле Chanel, который захочется повторить

Запах осени уже явственно ощущается в воздухе. Чтобы подготовиться к новому сезону, следует позаботиться об осеннем макияже. Бьюти-образы с показа Chanel Haute Couture Automne-Hiver 2021 – 2022 могут служить прекрасным примером для подражания.

Макияж на осень 2021 должен соответствовать последним тенденциям в индустрии красоты и удачно подчеркивать вашу красоту. Визажисты Chanel предлагают именно такой вариант, который захочет и сможет повторить каждая женщина.

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Макияж будущей осени в стиле Chanel

Чтобы повторить трендовый мейк-ап в духе Chanel, нужно делать акцент не только на густо подведенные глаза, но и чистую, влажную и свежую кожу. Звездные визажисты бренда для модного показа использовали микрофлюидную сыворотку для лица Hydra Beauty, чтобы должным образом подготовить дерму к нанесению декоративной косметики и создать желаемый эффект здоровой кожи. Если вы боретесь с чрезмерной сухостью, то попробуйте послойное увлажнение: сначала сыворотка, затем флюид и легкий слой миста.



Макияж на осень / Фото с инстаграма Chanel

Следующим шагом будет нанесение тональной основы необходимого оттенка. Чтобы средство имело незаметный вид на лице и скрывал недостатки, воспользуйтесь специальной кистью. Если есть необходимость в маскировке отеков и темных кругов под глазами, то примените корректор, а тон зафиксируйте пудрой-вуалью. Визажисты Chanel использовали Poudre Universelle Libre.



Косметика, которую использовали для макияжа на показе Chanel / Фото с инстаграма бренда

Нежного сияния добавьте коже с помощью хайлайтера, который проще наносить также кистью. Оформлять брови стоит специальным карандашом: закрасьте им необходимые участки между бровями, а результат зафиксируйте гелем со свойством добавления объема.



Процесс создания макияжа на показ Chanel / Фото с инстаграма бренда

Чтобы создать красивый макияж глаз, на подвижные веки моделей с показа Chanel Haute Couture Automne-Hiver 2021 – 2022 визажисты наносили светло-фиолетовые тени из набора Les 4 Ombres 378 Douceur et Serenite, растушевывая их двусторонней кистью от того же бренда. А на линиях роста нижних ресниц у моделей были карандаши для глаз синего оттенка, которые можно заменить стойкой жидкой подводкой.



Акцент на стильных нижних стрелках / Фото с истаграма Chanel



Невероятная идея для осеннего макияжа / Фото с истаграма Chanel

Чтобы дополнить мейк-ап, визажисты Chanel использовали тушь для ресниц Le Volume Revolution de Chanel номер 10, а на щечках распределяли сухие-румяна Joues Contraste.

Если вы хотите повторить модный осенний макияж в стиле Chanel, то не забудьте о губах. Отдавайте предпочтение мягким оттенкам помад. Идеально, если они будут владеть эффектом увлажнения и объема.



Макияж губ в духе Chane / Фото с инстаграма бренда