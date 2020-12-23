Украинская артистка Екатерина Бужинская презентовала второй именной парфюм. На этот раз аромат звезды вышел в канун Рождества. В своей заметке в инстаграме певица отметила, что комбинация ноток аромата будоражит самое прихотливое воображение.

23 декабря мир увидел новый аромат Екатерины Бужинской, который получил название "KATIA", поскольку он совпадает с характером певицы, сообщает 24 канал.

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Екатерина Бужинская выпустила именной парфюм в канун Рождества

Первые духи, которые представила украинская певица, были – "Королева вдохновения". Линейка получилась успешной, поэтому Екатерина Бужинская решила создать новый аромат вместе с косметической компанией Unice. К слову, это уже второе сотрудничество Екатерины с компанией Unice multibrand и Синан Син, президентом организации по производству парфюмерных продуктов в том числе.

Парфюм "KATIA" певица приготовила к новогодним праздникам и Рождеству. Екатерина Бужинская определила, что его задачей должно быть добавление энтузиазма и романтики в жизнь всех поклонников певицы и ее духов.

Новый парфюм – это настолько обо мне, это как глоток свежего воздуха в этом нелегком 2020 году. И мне бы искренне хотелось, чтобы женщины, которые будут пользоваться этими духами – почувствовали всю энергию и силу, которыми мы наделили этот парфюм,

– комментирует певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская.

В парфюме "KATIA" преобладают нотки бергамота, пачули, амбры и ванили. По словам артистки, этот аромат для тех, кто готов, чтобы жизнь наполнилась успехом, радостью, праздником, кто готов достигать своих целей и при этом оставаться желанными и сексуальными.

Сообщив о выходе новых именных духов, Екатерина опубликовала на своей инстаграм-странице несколько кадров из фотосессии, которые демонстрируют прототип женщины, которая олицетворяла новый аромат.