Гиалуроновая кислота прославилась своими увлажняющими свойствами и способностью притягивать и удерживать влагу в дерме. Косметические продукты с содержанием полезного компонента следует наносить по рекомендации экспертов, чтобы они дали желанный эффект.

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Как работает гиалуроновая кислота

Молекула гиалуроновой кислоты – это сочетание глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Вещество содержит большое количество кислорода и гидроксильных групп, что позволяет ему формировать сильные водородные связи с водой. Если более понятно, то каждая молекула гиалуроновой кислоты – это миниатюрная "мочалка", которая удерживает влагу, что делает ее уникальным средством для увлажнения кожи и тканей.

Благодаря вышеописанной причине гиалуроновая кислота – один из наиболее популярных ингредиентов увлажняющей косметики. Тем не менее существует способ получить от гиалуроновой кислоты еще большую пользу.



Правильный уход за кожей / Фото з інстаграму @roseinc

Как наносить гиалуроновую кислоту

Эксперты в индустрии красоты советуют наносить средство с гиалуроновой кислотой сразу после умывания, в частности на влажную кожу. После того как вы очистите лицо с помощью геля или пенки, пропустите этап вытирания кожи полотенцем и наносите средство мягкими движениями, постукивая подушечками пальцев и не растягивая кожу.

Зачем так делать: такими образом вы буквально заблокируете влагу в коже, чтобы она не могла быстро испариться, и создать защитный барьер, который будет беречь дерму в течение всего дня.

Подождите, чтобы сыворотка впиталась, а затем нанесите продукт с SPF, чтобы обеспечить надежную защиту от ультрафиолетового излучения, и увлажняющий крем.

Интересно, что такой бьюти-трюк работает не только с гиалуроновыми сыворотками. Если вы хотите, чтобы кожа оставалась гладкой и шелковой в течение всего дня, наносите масло или молочко для тела сразу после душа, не вытирая его. Средство лучше впитается в кожу и обеспечит глубокое увлажнение, которое особенно необходимо во время отопительного сезона.