Как остановить выпадение волос: народные методы и советы трихолога

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Ежесуточно в среднем у женщины выпадает 100 волосин. Поэтому выпадение волос считают естественным процессом. Однако, если вы замечаете значительную потерю волос, то стоит начать решать эту проблему. Кроме консультации с трихологом, для начала можно прибегнуть к народным методам и прислушиваться к полезным советам специалиста.