Во время праздников также необходимо беспокоиться о коже. С помощью эффективных масок можно смягчить последствия для лица от перенесенного стресса.

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3 домашние маски, которые помогут быстро восстановить кожу

Овсяная маска с бананом

Овсяная маска обладает глубоким увлажняющим свойством. Также полезные ингредиенты восстанавливают защитный барьер кожи и повышают ее упругость. Банан в составе этой маски улучшает цвет лица, разглаживает морщины и удаляет с поверхности дермы ороговевшие частички.

Что вам понадобится для приготовления?

2 столовые ложки овсяных хлопьев;

половина банана;

2 столовые ложки несладкого творога.



Домашние маски для здоровья кожи / Фото с инстаграма @katherinelond

Маска с картофельным крахмалом

Картофельный крахмал является уникальным компонентом, потому что содержит в себе много витаминов, полезных микроэлементов, в частности ниацин, железо, калий и витамин C. Продукт стимулирует работу всех структур тканей, активирует рост новых клеток и быстро восстанавливает кожу после стресса, уменьшая покраснение и придавая ей сияющий вид.

Что вам понадобится для приготовления?

15 граммов картофельного крахмала;

80 миллилитров свежевыжатого морковного сока;

100 миллилитров теплой кипяченой воды;

25 граммов жирной сметаны.



Как восстановить кожу после праздников / Фото с инстаграма @katherinelond

Маска с апельсиновым соком и медом

Благодаря апельсиновому соку можно прекрасно освежить и тонизировать кожу. Такая маска больше всего подойдет обладательницам жирного и комбинированного типа дермы. Мощное сочетание апельсинового сока с натуральным медом очистит поры, поспособствует восстановлению коллагена и увлажнению кожи. Добавим, что мед обладает антисептическими, противовоспалительными, очищающими и увлажняющими свойствами, что делает его идеальным средством для ухода за кожей, в том числе за проблемной.

Что вам понадобится для приготовления?