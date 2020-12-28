Для того чтобы иметь роскошные волосы, нужно правильно за ним ухаживать, а также не делать элементарных ошибок. Пренебрежение термозащитой, чрезмерное использование химических средств и другие факторы, которые могут привести к повреждению, ломкости и сухости волос.

Cosmopolitan назвал 10 худших вещей, которые мы делаем со своими волосами.

Читайте такоже Локоны как у Меган Маркл: звездный hair-стилист поделился советами для ухода за волосами

10 вредных вещей, которые нельзя делать со своими волосами

Использование старых инструментов для расчесывания и укладки волос. Каждый инструмент, кроме того, что нужно минимум раз в месяц очищать от остатков стайлинговых средств, следует регулярно менять на новый. Ведь на расческах для волос, специальных шпильках приборах для накручивания локонов накапливается много бактерий.

Каждый инструмент, кроме того, что нужно минимум раз в месяц очищать от остатков стайлинговых средств, следует регулярно менять на новый. Ведь на расческах для волос, специальных шпильках приборах для накручивания локонов накапливается много бактерий. Закрепление волос слишком тесной резинкой. Такая резинка может качественно фиксировать волосы в высоком хвосте, но она провоцирует ослабление волосяных фолликул, в результате чего вы потом будете страдать от выпадения волос, головных болей, потому что резинка будет напрягать кожу. Выбирайте мягкие резинки, которые покрыты натуральным котоном или шелком.

Чрезмерное использование химических средств. Не все продукты для ухода за волосами имеют натуральный состав. Это не значит что нужно полностью отказаться от частичного содержания химических ингредиентов в маске или бальзаме для волос, но не пользуйтесь ими слишком часто, чередуйте их с домашним уходом с помощью органических ингредиентов.

Не все продукты для ухода за волосами имеют натуральный состав. Это не значит что нужно полностью отказаться от частичного содержания химических ингредиентов в маске или бальзаме для волос, но не пользуйтесь ими слишком часто, чередуйте их с домашним уходом с помощью органических ингредиентов. Выставляете очень высокую температуру на термоприборах. Например, нагревать выпрямитель до 230 градусов не стоит. Ведь качественный прибор выполнит поставленную задачу даже с минимальной температурой.

Пренебрегаете термозащитой. Экстремальные температуры пагубно влияют на состояние волос. Хотя термозащитные спреи на дают сразу заметного результата, но если ими не пользоваться, то сухие и ломкие пряди вы заметите сразу. Защитное средство для волос работает как крем с уровнем SPF для кожи.

Экстремальные температуры пагубно влияют на состояние волос. Хотя термозащитные спреи на дают сразу заметного результата, но если ими не пользоваться, то сухие и ломкие пряди вы заметите сразу. Защитное средство для волос работает как крем с уровнем SPF для кожи. Долго не стрижетесь. Кроме эстетического, процедура подрезания кончиков волос имеет и гигиенический характер. Чтобы прическа имела опрятный и привлекательный вид, минимально укорачивайте длину локонов каждые два месяца.

Кроме эстетического, процедура подрезания кончиков волос имеет и гигиенический характер. Чтобы прическа имела опрятный и привлекательный вид, минимально укорачивайте длину локонов каждые два месяца. Расчесывайте волосы от корней к концам. А нужно двигаться снизу вверх: тщательно распутывайте расческой узелки на концах волос и медленно переходите к корням.

Небрежное отношение к мокрым волосам. Влажные локоны легче повредить, чем сухие. Если нет особой необходимости расчесывать мокрые волосы, то подождите, чтобы они высохли. Или промокните шевелюру полотенцем и используйте нежную щетку для расчесывания.

Влажные локоны легче повредить, чем сухие. Если нет особой необходимости расчесывать мокрые волосы, то подождите, чтобы они высохли. Или промокните шевелюру полотенцем и используйте нежную щетку для расчесывания. Применяете много средств. Если у вас здоровая кожа головы и нормальный тип волос, то не стоит перегружать их излишним количеством уходовых продуктов. Вам будет достаточно шампуня, маски, несмываемого средства для ухода и термозащиты.

Если у вас здоровая кожа головы и нормальный тип волос, то не стоит перегружать их излишним количеством уходовых продуктов. Вам будет достаточно шампуня, маски, несмываемого средства для ухода и термозащиты. Не изменяете шампунь годами. Подбирайте шампунь по типу ваших волос и кожи головы. Кроме того, не забывайте о сезонном уходе.

Влияют ли продукты питания на волосы

О том, какие продукты нужно есть, чтобы ваши волосы получали достаточное количество витаминов, рассказывает Nioxin.

Состояние наших волос, как и большинство тканей тела, тесно связано с питанием и физическим здоровьем.

Без правильного баланса питательных веществ волосы со временем станут заметно тусклыми, тонкими и ломкими. Включите в рацион важные витамины и минералы, такие как биотин, железо, цинк и витамин А, которые помогают сохранить в отличном состоянии не только волосы, но кожу и ногти.

Какие продукты полезны для волос: