Что нельзя делать с волосами: вещи, которые им вредят
Для того чтобы иметь роскошные волосы, нужно правильно за ним ухаживать, а также не делать элементарных ошибок. Пренебрежение термозащитой, чрезмерное использование химических средств и другие факторы, которые могут привести к повреждению, ломкости и сухости волос.
Cosmopolitan назвал 10 худших вещей, которые мы делаем со своими волосами.
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10 вредных вещей, которые нельзя делать со своими волосами
- Использование старых инструментов для расчесывания и укладки волос. Каждый инструмент, кроме того, что нужно минимум раз в месяц очищать от остатков стайлинговых средств, следует регулярно менять на новый. Ведь на расческах для волос, специальных шпильках приборах для накручивания локонов накапливается много бактерий.
- Закрепление волос слишком тесной резинкой. Такая резинка может качественно фиксировать волосы в высоком хвосте, но она провоцирует ослабление волосяных фолликул, в результате чего вы потом будете страдать от выпадения волос, головных болей, потому что резинка будет напрягать кожу. Выбирайте мягкие резинки, которые покрыты натуральным котоном или шелком.
- Чрезмерное использование химических средств. Не все продукты для ухода за волосами имеют натуральный состав. Это не значит что нужно полностью отказаться от частичного содержания химических ингредиентов в маске или бальзаме для волос, но не пользуйтесь ими слишком часто, чередуйте их с домашним уходом с помощью органических ингредиентов.
- Выставляете очень высокую температуру на термоприборах. Например, нагревать выпрямитель до 230 градусов не стоит. Ведь качественный прибор выполнит поставленную задачу даже с минимальной температурой.
- Пренебрегаете термозащитой. Экстремальные температуры пагубно влияют на состояние волос. Хотя термозащитные спреи на дают сразу заметного результата, но если ими не пользоваться, то сухие и ломкие пряди вы заметите сразу. Защитное средство для волос работает как крем с уровнем SPF для кожи.
- Долго не стрижетесь. Кроме эстетического, процедура подрезания кончиков волос имеет и гигиенический характер. Чтобы прическа имела опрятный и привлекательный вид, минимально укорачивайте длину локонов каждые два месяца.
- Расчесывайте волосы от корней к концам. А нужно двигаться снизу вверх: тщательно распутывайте расческой узелки на концах волос и медленно переходите к корням.
- Небрежное отношение к мокрым волосам. Влажные локоны легче повредить, чем сухие. Если нет особой необходимости расчесывать мокрые волосы, то подождите, чтобы они высохли. Или промокните шевелюру полотенцем и используйте нежную щетку для расчесывания.
- Применяете много средств. Если у вас здоровая кожа головы и нормальный тип волос, то не стоит перегружать их излишним количеством уходовых продуктов. Вам будет достаточно шампуня, маски, несмываемого средства для ухода и термозащиты.
- Не изменяете шампунь годами. Подбирайте шампунь по типу ваших волос и кожи головы. Кроме того, не забывайте о сезонном уходе.
Влияют ли продукты питания на волосы
О том, какие продукты нужно есть, чтобы ваши волосы получали достаточное количество витаминов, рассказывает Nioxin.
Состояние наших волос, как и большинство тканей тела, тесно связано с питанием и физическим здоровьем.
Без правильного баланса питательных веществ волосы со временем станут заметно тусклыми, тонкими и ломкими. Включите в рацион важные витамины и минералы, такие как биотин, железо, цинк и витамин А, которые помогают сохранить в отличном состоянии не только волосы, но кожу и ногти.
Какие продукты полезны для волос:
- лосось;
- голубика;
- шпинат;
- устрицы;
- авокадо;
- морковь;
- тыкву.
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