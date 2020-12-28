Для того, щоб мати розкішне волосся, потрібно правильно за ним доглядати, а також не робити елементарних помилок. Нехтування термозахистом, надмірне використання хімічних засобів та інші чинники, які можуть привести до пошкодження, ламкості та сухості волосся.