Що не можна робити з волоссям: речі, які їм шкодять
Для того, щоб мати розкішне волосся, потрібно правильно за ним доглядати, а також не робити елементарних помилок. Нехтування термозахистом, надмірне використання хімічних засобів та інші чинники, які можуть привести до пошкодження, ламкості та сухості волосся.
Cosmopolitan назвав 10 найгірших речей, які ми робимо зі своїм волоссям.
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10 поганих речей, які не можна робити зі своїм волоссям
- Використання старих інструментів для розчісування та вкладання волосся. Кожен інструмент, окрім того, що потрібно мінімум раз в місяць очищувати від залишків стайлінгових засобів, слід регулярно змінювати на новий. Адже на гребінцях для волосся, спеціальних шпильках чи приладах для накручування локонів накопичується багато бактерій.
- Закріплення волосся надто тісною гумкою. Така гумка може якісно фіксувати волосся у високому хвості, але вона провокує послаблення волосяних фолікулів, внаслідок чого ви потім страждатимете на випадіння волосся, головні болі. Обирайте м'які гумки, які покриті натуральними матеріалами бавовною або шовком.
- Надмірне використання хімічних засобів. Не всі продукти для догляду за волоссям мають натуральний склад. Це не означає, що потрібно абсолютно відмовитися від часткового вмісту хімічних інгредієнтів у масці чи бальзамі для волосся, але не користуйтеся ними надто часто, чергуйте їх з домашнім доглядом за допомогою органічних інгредієнтів.
- Виставляєте дуже високу температуру на термоприладах. Наприклад, нагрівати випрямляч до 230 градусів не варто. Адже якісний прилад виконає поставлене завдання навіть з мінімальною температурою.
- Нехтуєте термозахистом. Екстремальні температури згубно впливають на стан волосся. Хоча термозахисні спреї на дають одразу помітного результату, але якщо ними не користуватися, то сухі та ламкі пасма ви помітите одразу. Захисний засіб для волосся працює як крем з рівнем SPF для шкіри.
- Довго не стрижетеся. Окрім естетичного, процедура підрізання кінчиків волосся має й гігієнічний характер. Для того, щоб зачіска мала охайний і привабливий вигляд, мінімально вкорочуйте довжину локонів кожні 2 місяці.
- Розчісуєте волосся від коренів до кінців. А потрібно рухатися знизу вгору: ретельно розплутуйте гребінцем вузлики на кінцях волосся та повільно переходьте до коренів.
- Недбале ставлення до мокрого волосся. Вологі локони легше пошкодити, ніж сухі. Якщо немає особливої необхідності розчісувати мокре волосся, то зачекайте, щоб воно висохло. Або промокніть його рушником та використовуйте ніжну щітку для розчісування.
- Застосовуєте забагато засобів. Якщо у вас здорова шкіра голови та нормальний тип волосся, то не варто перевантажувати їх зайвою кількістю доглядових засобів. Вам буде достатньо шампуню, маски, засобу для догляду, який не змивається, термозахисту.
- Не змінюєте шампунь роками. Підбирайте шампунь за типом вашого волосся та шкіри голови. Крім того, не забувайте про сезонний догляд.
Чи впливають продукти харчування на волосся
Про те, які продукти потрібно їсти, щоб ваше волосся отримувало достатню кількість вітамінів, розповідає Nioxin.
Стан нашого волосся, як і більшості тканин тіла, тісно пов'язаний з харчуванням і фізичним здоров'ям.
Без правильного балансу поживних речовин волосся з часом стане помітно тьмяним, тонким і ламким. Включіть у раціон важливі вітаміни та мінерали, такі як біотин, залізо, цинк і вітамін А, які допомагають зберегти в відмінному стані не тільки волосся, але шкіру та нігті.
Які продукти корисні для волосся:
- лосось;
- лохина;
- шпинат;
- устриці;
- авокадо;
- морква;
- гарбуз.
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