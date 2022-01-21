Низкая влага воздуха, мороз, ветер могут привести к сухости, шелушению и трещинкам на губах. Именно в холодные времена года процесс регенерации клеток нарушается. Прежде чем переходить к лечению нежной кожи на губах, узнайте, что вызывает эти проблемы.

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Причины сухости и шелушения губ

Зима не всегда является основной причиной сухости и трещин на губах. Иногда состояние чувствительной кожи портят проблемы со здоровьем.

Аллергия. Если у вас контактный аллергический хейлит, то воспаление губ может случаться часто. Эти аллергические реакции обычно возникают из-за пигментов, которые содержатся в помадах, и ароматизаторов из состава продуктов питания.

Если у вас контактный аллергический хейлит, то воспаление губ может случаться часто. Эти аллергические реакции обычно возникают из-за пигментов, которые содержатся в помадах, и ароматизаторов из состава продуктов питания. Уходовая косметика. Дерматолог Эрум Ильяс отмечает, что раздражение на губах иногда вызывают средства по уходу за кожей. "Я обнаружил, что, когда пациенты используют средства от прыщей, те часто попадают на губы. В результате губы становятся сухими и трескаются", – отмечает эксперт. Так как продукты для лечения акне имеют высокое содержание салициловой кислоты в составе, она же сушит кожу губ.

Дерматолог Эрум Ильяс отмечает, что раздражение на губах иногда вызывают средства по уходу за кожей. "Я обнаружил, что, когда пациенты используют средства от прыщей, те часто попадают на губы. В результате губы становятся сухими и трескаются", – отмечает эксперт. Так как продукты для лечения акне имеют высокое содержание салициловой кислоты в составе, она же сушит кожу губ. SPF-защита. Даже зимой коже нужна защита от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Чтобы избежать сухости и шелушения, понадобится регулярное использование средстве с SPF 30 и выше.

Даже зимой коже нужна защита от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Чтобы избежать сухости и шелушения, понадобится регулярное использование средстве с SPF 30 и выше. Недостаток железа. Анемия от дефицита железа часто приводит к трещинам и шелушению на губах. Кроме этого, недостаток такого минерала вызывает бледный оттенок кожи, ломкость ногтей и усталость.

Анемия от дефицита железа часто приводит к трещинам и шелушению на губах. Кроме этого, недостаток такого минерала вызывает бледный оттенок кожи, ломкость ногтей и усталость. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Трещинки в уголках губ могут появляться из-за заболевания ЖКТ. В таких случаях внешний дефект указывает на повышенную кислотность и дисбактериоз.



Губам нужен эффективный уход / Фото Pexels

Как бороться с сухостью губ

Скраб. Если 1 раз в несколько дней применять скраб для губ, то очень быстро можно избавиться от шелушения и придать коже упругость.

Если 1 раз в несколько дней применять скраб для губ, то очень быстро можно избавиться от шелушения и придать коже упругость. Мед. Продукт является натуральным и обладает увлажняющими свойствами. Мед способствует быстрому заживлению трещин на губах. Чтобы сохранить кожу губ мягкой и увлажненной, наносите мед 3 раза в день.

Продукт является натуральным и обладает увлажняющими свойствами. Мед способствует быстрому заживлению трещин на губах. Чтобы сохранить кожу губ мягкой и увлажненной, наносите мед 3 раза в день. Сливочное масло. Топленое масло питает, смягчает и сохраняет эластичность кожи губ, а также превосходно увлажняет сухие участки.

Топленое масло питает, смягчает и сохраняет эластичность кожи губ, а также превосходно увлажняет сухие участки. Вазелин. Преимущество средства в его низкой цене и эффективности. Вазелин известен тем, что хорошо удерживает влагу и создает защитный слой, который помогает увлажнять губы в течение всего дня.

Важно знать: бальзамом и другими средствами для борьбы с сухостью губ не следует злоупотреблять, используйте только при необходимости.