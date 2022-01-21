Низька волога повітря, мороз, вітер можуть призвести до сухості, лущення і тріщинок на губах. Саме у холодні пори року процес регенерації клітин порушується. Перш ніж переходити до лікування делікатної шкіри на губах, дізнайтеся, що спричиняє ці проблеми.

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Причини сухості та лущення губ

Зима не завжди є головною причиною сухості та тріщин на губах. Інколи стан чутливої шкіри псують негаразди зі здоров'ям.

Алергія. Якщо у вас контактний алергічний хейліт, то запалення губ може часто траплятися. Ці алергічні реакції зазвичай виникають через пігменти, які містяться в помадах, і ароматизаторах зі складу продуктів харчування.

Якщо у вас контактний алергічний хейліт, то запалення губ може часто траплятися. Ці алергічні реакції зазвичай виникають через пігменти, які містяться в помадах, і ароматизаторах зі складу продуктів харчування. Доглядова косметика. Дерматолог Ерум Ільяс зазначає, що подразнення на губах інколи викликають засоби для догляду за шкірою. "Я виявив, що, коли пацієнти використовують засоби від прищів, ті часто потрапляють на губи. У результаті губи стають сухими і тріскають", – зазначає експерт. Адже продукти для лікування акне мають високий вміст саліцилової кислоти у складі, вона ж сушить шкіру губ.

Дерматолог Ерум Ільяс зазначає, що подразнення на губах інколи викликають засоби для догляду за шкірою. "Я виявив, що, коли пацієнти використовують засоби від прищів, ті часто потрапляють на губи. У результаті губи стають сухими і тріскають", – зазначає експерт. Адже продукти для лікування акне мають високий вміст саліцилової кислоти у складі, вона ж сушить шкіру губ. SPF-захист. Навіть взимку шкірі потрібен захист від негативного впливу ультрафіолетових променів. Щоб уникнути сухості і лущення, знадобиться регулярне використання засобі з SPF 30 і вище.

Навіть взимку шкірі потрібен захист від негативного впливу ультрафіолетових променів. Щоб уникнути сухості і лущення, знадобиться регулярне використання засобі з SPF 30 і вище. Нестача заліза. Анемія від дефіциту заліза часто призводить до тріщин і лущення на губах. Окрім цього, нестача такого мінералу спричиняє блідий відтінок шкіри, ламкість нігтів і втому.

Анемія від дефіциту заліза часто призводить до тріщин і лущення на губах. Окрім цього, нестача такого мінералу спричиняє блідий відтінок шкіри, ламкість нігтів і втому. Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тріщинки в куточках губ можуть з'являтися через захворювання ШКТ. У таких випадках зовнішній дефект вказує на підвищену кислотність і дисбактеріоз.



Губам потрібен ефективний догляд / Фото Pexels

Як боротися зі сухістю губ

Скраб. Якщо 1 раз на декілька днів застосовувати скраб для губ, то дуже швидко можна позбутися від лущення і надати пружності шкірі.

Якщо 1 раз на декілька днів застосовувати скраб для губ, то дуже швидко можна позбутися від лущення і надати пружності шкірі. Мед. Продукт є натуральним і володіє зволожувальними властивостями. Мед сприяє швидкому загоєнню тріщин на губах. Щоб зберегти шкіру губ м'якою і зволоженою, наносіть мети 3 рази на день.

Продукт є натуральним і володіє зволожувальними властивостями. Мед сприяє швидкому загоєнню тріщин на губах. Щоб зберегти шкіру губ м'якою і зволоженою, наносіть мети 3 рази на день. Вершкове масло. Топлене масло живить, пом'якшує і зберігає еластичність шкіри губ, а також чудово зволожує сухі ділянки.

Топлене масло живить, пом'якшує і зберігає еластичність шкіри губ, а також чудово зволожує сухі ділянки. Вазелін. Перевага засобу в його низькій ціні та ефективності. Вазелін відомий тим, що добре утримує вологу і створює захисний шар, який допомагає зволожувати губи протягом всього дня.

Важливо знати: бальзамом та іншими засобами для боротьби зі сухістю губ не слід зловживати, використовуйте лише за необхідності.