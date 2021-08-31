Как отличить оригинальные духи от подделки: 7 лайфхаков, чтобы не повестись на фейк
31 августа 2021 , 20:37Читати новину українською
Источник:Gra
На современном парфюмерном рынке представлены ароматы на любой вкус и кошелек. Если вы хотите приобрести оригинальные духи люксовых брендов, которые стоят немало, то стоит вооружиться несколькими полезными лайфхаками, которые помогут вам не ошибиться и не потратить деньги на реплику.
Оригинальные духи можно отличить от подделки. Для этого существует не менее 7 хитростей. Ведь производители фейков также умело продвигают свою продукцию.
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Лайфхаки, которые помогут отличить оригинальные духи от реплики
- Проверьте упаковку. Это первое, что может указать на подделку. Производители оригинальных ароматов никогда не заклеивают целлофан или бумагу клеем. Вместо этого они используют термометод – нагревают, что обеспечивает идеально ровные швы. Ищите вверху или внизу коробочки прямоугольный или круглый штамп в виде наклейки.
- Штрих-код на коробке должен совпадать со штрих-кодом страны, где произвели духи. Важно знать, что настоящий французский аромат никогда не разливают "по лицензии" где-то в Китае или Бангладеше. Запомните штрих коды основных стран-производителей: Франция – 30 – 37, Италия – 80 – 83, Великобритания – 50, Германия – 400 – 440, Испания – 84, США и Канада – 00 – 09.
Как распознать оригинальные духи / Фото с инстаграма Dior
- Серийный номер партии. На дне флакона оригинального парфюма всегда тонкая прозрачная наклейка, на которой есть надпись типа: "Eau de Toilette, 50 ml". На этом же месте указывают серийный номер партии – у каждого бренда свой. Номер может состоять из нескольких цифр или цифр и букв. Чтобы убедиться в оригинальности аромата, нужно искать идентичный номер на картонной упаковке.
- Картон внутри коробочки. Картонное содержание коробочки духов также может указывать на то, что это реплика. Настоящая парфюмерия имеет своеобразный "каркас" из картона или пластика. Это делают для того, чтобы флакон не скользил и не стучал по коробке. Зато производители копий обычно экономят на этой детали. Если флакон "летает" по упаковке – скорее всего "фейк".
- Страна-производитель. На оригинальных духах есть надписи в стиле "Made in France" или "Made in Italy" мелким шрифтом на бумажной коробке. Задумайтесь о возможной подделке, если на упаковке нет такой надписи или есть какая-то странная: "Paris-London-New-York".
Лайфхак для выбора парфюмерии / Фото с инстаграма Tom Ford
- Читайте информацию на упаковке. Скучные буквы и цифры таки надо изучать. На коробке оригинальных духов мелким шрифтом всегда указана дата изготовления аромата, срок годности и состав продукта. В то время производители реплик не считают нужным тратить на это свое время.
- Цена. Этот фактор не является наиболее выдающимся, но его также следует принимать во внимание. Если вы знаете, сколько примерно должен стоить желаемый аромат, то не спешите сломя голову приобрести его в "суперакции" с бешеной скидкой. Оригинальные духи не могут стоить вдвое или втрое дешевле своей реальной цены, ведь у них и так высокая себестоимость.