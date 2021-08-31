Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки: 7 лайфхаків, щоб не повестися на фейк

20:37

На сучасному парфумерному ринку представлені аромати на різний смак і гаманець. Якщо ви хочете придбати оригінальні парфуми люксових брендів, які коштують чимало, то варто озброїтися кількома корисними лайфхаками, які допоможуть вам не помилитися і не витратити гроші на репліку.