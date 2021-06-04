Панк-эстетика 70-х: секреты бьюти-образа злодейки Disney Круэллы де Виль

Премьера киноленты от Disney о Круэлле де Виль, которая известна своей нездоровой любовью к черно-белому цвету и меху, состоялась. В частности, зрителей приятно поразил бьюти-образ главной героини, которую сыграла Эмма Стоун. Поэтому мастерица причесок и макияжа для фильма "Круэлла" Надя Стейси поделилась главными секретами, которые помогли ей обновить имидж знаковой злодейки.

Надя Стейси призналась, что Круэлла была независимой в плане творчества для бьюти-мастеров. Ранее визажист и стилист причесок работала с такими фильмами, как "Фаворитка" и "Та, что приносит дары", поэтому думала, что, возможно, мир Disney не для нее, потому что она больше любит эксперименты.

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Однако Эмма Стоун, которая сыграла знаковую героиню Круеллу де Виль, смелая и эксцентричная, поэтому Надя поняла, что сможет воссоздать сложную работу с прическами и макияжем в стиле панк-эстетики 70-х. Поэтому и не смогла сказать Disney "нет".

Секреты бьюти-образа Круэллы де Виль

Момент красоты от Круэллы удивил немало зрителей. В частности, молодую аудиторию, для которой был создан фильм. Надя Стейси рассказала, что спросила у пятиклассника, которого часто видит в парке, когда выгуливает собаку, о впечатлениях от киноленты. Он ответил: "макияж выглядит потрясающе".

Прежде всего Стейси создала классический бьюти-образ Круэллы: дымчатый макияж глаз, как пятна у далматинцев, красные-красные губы, черно-белые волосы, разделенные на 2 части, и фарфоровая кожа. Именно эти признаки запомнились всем еще с самого начала создания Круэллы.

Когда я увидела панк и драг-референсы и все эти очень разные и случайные референсы в стиле Disney, которые собрались вместе в одном виде лица, я почувствовала, что это было правильно. Потом я просто продолжала совершенствовать это и становилась все увереннее,

– делится воспоминаниями Надя Стейси.

Дополняя этот классический образ Круэллы, Стейси покрасила волосы Стоун в черно-белые цвета, а затем надела ей на голову парик. Она сделала это для более реалистичного вида волос.

Также визажистка хотела создать мейк-ап, который будет выглядеть так, словно Круэлла сделала его своими руками. Для макияжа глаз Стейси использовала такие продукты: MAC Eye Kohl, MAC Liquilast 24-Hour Liner. А для губ, которые имели решающее значение в бьюти-образе Круэллы, звездная мастерица мейк-апа подготовила набор красно-фиолетовых оттенков, чтобы использовать для соответствующей сцены. Особого внимания заслуживают MAC's Retro Retro Matte Lipstick в оттенке Ruby Woo, пигмент для губ Nars Powermatte Lip Pigment в лиловом цвете и Rock With You в глубокого оттенка баклажана.

Надя Стейси рассказывает: "Мой любимый момент красоты из фильма – это лицо Круэллы с надписью "Будущее", для которого были разные шаблоны". Стейси сама изготовила трафарет, наклеила его на лицо Эммы Стоун и нанесла на него аэрографом пигмент оттенка оникса. Визажистка говорит, что это было довольно легко, но вот макияж губ из рубинового драгоценного камня Pat McGrath усложнит ситуацию. Ведь пришлось долго работать с наложением нескольких текстур.

До того, как стать Круэллой, известная злодейка называлась Эстелла и была начинающим модельером. Поэтому для этого образа нужно было создать более легкий макияж. "Мне нужно было, чтобы зрители поверили, что это девушка, которая живет в нормальном Лондоне в 70-х. Мы должны были влюбиться в Эстеллу. Нам нужно было привязаться к ней, чтобы, когда она станет Круэллой, это было захватывающе, и мы были вместе с ней".

Именно поэтому Стейси придала лицу Эстеллы свежести с помощью прозрачной основы и простого макияжа, но при этом с легким духом панка. Таким образом Эстелла выглядела, как замаскированная версия Круэллы. Когда будущая злодейка впервые превращается в свое нечестное альтер-эго, ее базовый макияж становится все светлее и светлее. Ведь косметикой на 3 оттенка светлее она пыталась скрыть, кем является на самом деле.

Макияж Круэллы трансформировался много раз. Именно это вызвало такое восхищение моментами красоты в фильме.