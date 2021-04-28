Известный бренд косметических средств для ногтей Sally Hansen выпустил лимитированную линейку лаков Miracle Gel в честь выхода комедии "Круэлла". Эти 13 оттенков вдохновлены образом популярной злодейки.

Бренд продукции для ногтей Sally Hansen уже не впервые создает тематические лаки. Ранее компания представляла лимитированную линейку детских лаков для ногтей на Хэллоуин. На этот раз символом линейки стал не менее увлекательный и мистический образ самой легендарной бунтарки и самой модной воровки Disney Круэллы де Вилль.

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Sally Hansen представили коллекцию лаков к выходу фильма "Круэлла"

По случаю выхода фильма "Круэлла" от Disney с Эммой Стоун в главной роли Sally Hansen решили создать интересную линейку лаков для ногтей. В коллекцию вошли 13 оттенков: от классических белого и черного до яркого глиттера.

Мы рады сотрудничеству над коллекцией о самой известной модной злодейке Disney. Эта лимитированная линейка обыгрывает различные тенденции и ориентирована на сильных женщин, которые выражают свою идентичность через маникюр,

– рассказала о релизе Селия Томбалакиян, вице-президент по глобальному маркетингу Sally Hansen.

В украинском прокате фильм "Круэлла" появится 28 мая.

Что известно о фильме "Круэлла"