Парень Меган Фокс выпустил линейку лаков для ногтей: гламурные фото

Рэпер и бойфренд знаменитой Меган Фокс, 31-летний Machine Gun Kelly запустил собственный бренд лаков для ногтей. Мужчина уже успел провести бьюти-презентацию.

Американский рэпер создал первую собственную линейку лаков для ногтей. Он назвал свой бьюти-бренд UN / DN LAQR. А 4 декабря Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, презентовал продукцию на специальном мероприятии, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

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Machine Gun Kelly запустил бренд лаков для ногтей

Бойфренд голливудской актрисы теперь будет владеть косметическим брендом, который будет специализироваться на производстве и продаже лаков для ногтей. Уже со 2 декабря на официальном сайте UN/DN LAQR можно купить 1 из 10 оттенков лаков отдельно или составить сеты из нескольких средств для маникюра. Доступны наборы из 3 продуктов, а также 6 лаков в комплекте с двумя кисточками. Цены на лаки стартуют от 18 долларов, набор из 6 лаков может достигать 86 долларов.



Лаки для ногтей от парня Меган Фокс / Фото з інстаграму UN/DN LAQR

Набор лаков для покрытия ногтей / Фото з інстаграму UN/DN LAQR

Бренд представляет продукцию в различных универсальных оттенках. Например, белый и черный, и более яркие: насыщенный розовый, зеленый и лаки с глиттером. Рэпер считает, что маникюр не должен быть идеальным, а просто должна дополнять образ для каждого, кто желает красить ногти.

Известно, что на создание линейки лаков для ногтей Machine Gun Kelly вдохновил Купидон. "Многие мужчины в греческой мифологии были воинами, солдатами или богами, которые использовали свою силу. А еще был Купидон, который был поэтичным и красивым. Интересно, как бы выглядел мир купидонов вместо людей, распространяющих мнения относительно того, каким должен быть "мужчина". Сила приходит в том, как ты придерживаешься своего слова, а не в том, что буквально можешь делать своими руками. Это искусство", – прокомментировал основатель UN/DN LAQR.

На презентации бьюти-линейки Колсона Бейкера поддерживала его возлюбленная Меган Фокс, которая надела черный удлиненный блейзер, пикантно подчеркнув декольте с помощью аксессуаров на груди. Девушка также выбрала маникюр розового цвета, она была в босоножках с завязками, в руке держала необычную металлическую сумку на ремешке-цепочке, ее темные волосы были распущены, а на губах красовалась насыщенная темно-бордовая помада. В отношении рэпера, то он появился перед камерами в черном блестящем костюме, с розовым покрытием на ногтях и с многочисленными украшениями, что является важной составляющей его сценических и повседневных образов. Также мероприятие посетила Аврил Лавин, с которой Колсон, вероятно, дружит.

Я не люблю ограничиваться только одеждой, когда речь идет о самовыражении. Лак для ногтей – это также способ выразить свою индивидуальность, сегодня я с его помощью могу сказать что-то одно, завтра – другое. Меняя цвет ногтей, я как будто делюсь своими мыслями, и у каждого оттенка есть свое настроение,

– рассказал Machine Gun Kelly.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс на бьюти-презентации / Фото из инстаграма актрисы

Розовый парный маникюр звезд / Фото из инстаграма Меган Фокс

Напомним, что ранее сам Колсон неоднократно красил свои ногти, наращивал и украшал их различным декором, в частности цепочками. Таким образом знаменитый исполнитель произвел настоящий фурор на красных дорожках.