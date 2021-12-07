Помимо актерских и музыкальных талантов, знаменитая Дженнифер Лопес часто демонстрирует эффектные бьюти-перевоплощения. На этот раз парикмахер звезды Крис Эпплтон примерил на 52-летней красавице розовые пряди.

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Дженнифер Лопес покрасилась в розовый

Звездный hair-стилист Крис Эпплтон опубликовал на своей инстаграм-странице фотографию Лопес, на которой она изменила свои фирменные карамельные локоны на розовый оттенок bubble gum. Парикмахер добавил подпись к публикации: "Розовый, чтобы ребята подмигивали. Народ, а вы думали сделать такие розовые волосы?".

Бьюти-изменения Дженнифер Лопес уже называют самой эффектной трансформацией недели. В прошлый раз, когда певица позировала с розовыми волосами для рекламной кампании бренда DSW, который владеет сетью магазинов дизайнерской обуви, то СМИ предполагали, что новая прическа – это лишь парик или временное тонирование. Аналогичные догадки распространяются и на этот раз.

Поклонники творчества и красоты Джей Ло отмечают, что со взъерошенными розовыми локонами средней длины она выглядит на миллион долларов. Новый оттенок волос в сочетании с заманчивым дымчатым макияжем глаз, смелыми бровями и нюдовыми губами, над которыми работала визажистка Мэри Филлипс, не только привлекают внимание, но и вдохновляют повторить что-то похожее. Попробуйте и вы бьюти-образ Дженнифер на себе.



Дженнифер Лопес с новым цветом волос / Фото из инстаграма Криса Эпплтона

Напомним, что розовый оттенок волос bubble gum стал главным hair-трендом 2021 года. Яркое окрашивание на себе продемонстрировали многие мировые модницы: от Кайи Гербер до Дуа Липы.

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