Так называемая "джек-линия" – это мясистый участок между линией подбородка и шеей. Проблема стала особенно распространенной во время пандемии, когда люди все больше времени начали сидеть за экраном компьютера или телефона. Бьюти-эксперты акцентируют на росте спроса на процедуры, которые избавляют от второго подбородка. В частности, они рассказывают об их специфике и действительно ли они вам нужны.

Обвисшим подбородком или джек-линией называют место встречи нижней челюсти с шеей. В частности, проблема возникает с возрастом, и мешает многим оставаться уверенными в своей красоте. Поэтому стоит узнать, как сделать второй подбородок менее заметным, а также интересно знать, почему о нем внезапно заговорили.

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Почему говорят о джек-линии и к чему приведет тренд

Дженни Миддлтон, глава отдела красоты в WGSN, отмечает, что мы живем в особых условиях и все больше времени проводим в тесном контакте с различными устройствами, что приводит к усилению физических особенностей, на существовании которых ранее никто не акцентировал. "Дерматологи и эстетические хирурги сообщают о росте спроса на "доработку" челюсти и шеи, направленную на обвисший подбородок и шею", – добавляет бьюти-эксперт.

Также тенденцию комментирует и доктор Майя Шахсавари, которая специализируется на косметической хирургии головы и шеи. По ее словам, в эпоху технологий стремление к совершенству, селфи, хорошему освещению и изоляции не удивительно, что наше внимание инстинктивно привлекается к деталям, по которым мы судим себя и других.

Лечение и услуги, которые прежде были доступны лишь богатым людям, теперь доступны всем, и это человеческая природа – представлять себя в лучшем свете – буквально и образно – в мире, который порой суровый и осуждающий,

– говорит Майя Шахсавари.

Доктор Шахсавари впервые заметила усиленный интерес к джек-линии среди клиентов еще в 2017 году: "Сначала линия подбородка была сопутствующим или поздним запросом в модификации лица. Но с 2019 года "джек-лифтинг", как я его называю, стал одной из самых востребованных процедур среди женщин и мужчин всех возрастов".

Что касается будущего такого тренда, то Дженни Миддлтон убеждена, что вскоре все начнут больше заботиться о своей красоте в домашних условиях. "Несмотря на рост спроса на совершенствование линии подбородка и шеи, запросы будут распространяться в сторону альтернативных методов домашнего ухода, потому что потребители будут искать средства и устройства, обеспечивающие результат салонного уровня. Люди стали реже посещать салоны и спа, поэтому увеличится использование косметических технологий в домашних условиях, и в конечном итоге эта категория будет расширяться", – предполагает Миддлтон.

Поскольку дистанционная работа и зависимость от экранов современных гаджетов – это то, что ждет нас в новой реальности, то и джек-линия никуда не исчезнет, а индустрия, посвященная избавлению от нее, будет только развиваться.

Как лечить джек-линию

Если второй подбородок вызывает у вас беспокойство, то можно воспользоваться методами, которые не предусматривают хирургического вмешательства. Тем не менее многие люди любят свою внешность, независимо от наличия джек-линии.

Нити PDO, ботокс и филлеры. Нитяной лифтинг проводят с помощью введения нитей, которые впоследствии рассасываются, в подкожные слои. Процедура предусматривает местную анестезию. Таким образом сразу можно заметить лифтинг-эффект и долговременную выработку коллагена. В частности, метод ускоряет естественный процесс заживления. Еще можно делать инъекции ботокса вдоль вертикальных мышц от нижней части лица до ключиц с каждой стороны. Уколы красоты помогают подтянуть линию подбородка и шею. Однако самым популярным вариантом являются филлеры: через маленькую иглу в кожу, а иногда в кость, вводят гиалуроновую кислоту, которая способствует скульптурированию и заполнению объема. Результат после процедуры с нитями PDO продлится до 3 лет, 4 месяца – после ботокса и 18 месяцев – после филлеров. Важно, что такие методы лечения предусматривают срок для восстановления дермы, а после введения нитей иногда можно наблюдать болезненность.

Нитяной лифтинг проводят с помощью введения нитей, которые впоследствии рассасываются, в подкожные слои. Процедура предусматривает местную анестезию. Таким образом сразу можно заметить лифтинг-эффект и долговременную выработку коллагена. В частности, метод ускоряет естественный процесс заживления. Еще можно делать инъекции ботокса вдоль вертикальных мышц от нижней части лица до ключиц с каждой стороны. Уколы красоты помогают подтянуть линию подбородка и шею. Однако самым популярным вариантом являются филлеры: через маленькую иглу в кожу, а иногда в кость, вводят гиалуроновую кислоту, которая способствует скульптурированию и заполнению объема. Результат после процедуры с нитями PDO продлится до 3 лет, 4 месяца – после ботокса и 18 месяцев – после филлеров. Важно, что такие методы лечения предусматривают срок для восстановления дермы, а после введения нитей иногда можно наблюдать болезненность. Лазер и ультразвук. Использование ультразвука для удаления джек-линии происходит, когда его направляют в глубокие слои второго подбородка, вследствие чего мышцы шеи сокращаются. Еще одно преимущество ультразвука в том, что он заставляет тело вырабатывать новый коллаген, улучшая таким образом состояние кожи. Лазерная терапия также эффективна. Во время процедуры тепло лазера стимулирует жир плавиться, а кожные клетки сокращаться. Метод активизирует регенерацию волокон коллагена и эластина, которые оказывают весомое влияние на формирование контура. От ультразвука можно увидеть эффект через 1 час, после лазера – через 48 часов. Проводить повторную процедуру рекомендовано через несколько месяцев.