Модный Дом Valentino славится своими ароматами, которые уже давно покорили сердца поклонников бренда. Однако на этот раз креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли удивил анонсом фирменной линейки средств для макияжа, Что случится впервые в истории существования Valentino Beauty.

Легендарная буква V, указывающая на средство от Valentino, украсит каждый флакон бьюти-новинок. Продукты декоративной косметики будут помогать создать макияж в модных оттенках.

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Valentino Beauty выпускают декоративную косметику

Пьерпаоло Пиччоли позаботился, чтобы косметика Valentino привлекала внимание не только своим цветом, но и компонентами в составе.

Уникальные формулы продуктов усиливают характеристики, которые представляют основу ДНК кутюрного бренда: индивидуальность, экстравагантность и экспериментальный дух,

– отметили в официальном релизе компании.

Представители Valentino убеждены, что средств в коллекции хватит для того, чтобы творить и самовыражаться как можно ярче. Известно, что бьюти-линейка будет состоять из 40 оттенков тонального крема и 50 оттенков помад. Также нам представят и средства для макияжа глаз, но пока не известно, какие именно. Что касается экологического аспекта, то каждая баночка средства будет доступна в формате рефила (простая емкость без чрезмерного дизайна, предназначенная для хранения продукта).

Красота – это трудная задача, решить которую может лишь любовь. Красота – воплощение демократичности. Я выделяю индивидуальность каждого человека, его уникальность, эти качества подчеркивают многогранность и разнообразие мира. Красота – это изящество. Изящество – это то, нельзя описать, это восприятие. Красота – это то, что дает эмоции. Это связь,

– красноречиво описывает философию будущей коллекции для макияжа ее гениальный создатель Пиччоли.

Линейка средств для макияжа от Valentino Beauty будет представлена 31 мая 2021 года в универмаге Selfridges в Лондоне.