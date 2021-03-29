29-летняя Виктория покинула романтическое реалити-шоу в 4 выпуске. Несмотря на то, что девушка не станет избранницей холостяка, бизнесмена Михаила Заливако, на ее стиль успели обратить внимание все телезрители. Красавица предпочитает короткие стрижки, которые сейчас на пике популярности. Поэтому она решила рассказать об этом подробнее.

Виктория поделилась, почему она любит короткие волосы и считает их лучше, чем длинные, а также открыла тайну популярности таких стрижек. Сама красавица на проекте продемонстрировала стильную стрижку пикси.

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Почему короткие волосы лучше, чем длинные: мнение экс-участницы проекта "Холостяк"

Виктория считает, что мода является неотъемлемой частью нашей жизни. В частности, это не зависит от нас. Девушка говорит, что колоссально на моду влияют музыка, кинематограф, политика и социальная жизнь в целом. "Благодаря моему любимому Голливуду в далеких 50-х в моду вошла женская стрижка "пикси" (pixie cut). Так как появилась Одри Хепберн с очень короткой мальчишеской стрижкой на красной дорожке премии Оскар. С тех пор в разные декады ХХ века актрисы и модели, такие как Эди Седжвик, Твигги, Миа Фэрроу, жена Синатры, которая снялась в культовом фильме "Ребенок Розмари", по обе стороны Атлантики только и укорачивали себе волосы. Что и положило начало новой моде, которая дошла до наших дней".

Экс-участница проекта "Холостяк" советует посмотреть на образы топ-моделей 90-х. Ведь большинство из них любили короткие стрижки. Это лишь помогало им иметь более эффектный и стильный вид. Отличным примером может служить Линда Евангелиста.

Я просто обожаю пикси. В 2014 году впервые постригла волосы очень коротко. Но цвет мой был от черного до темно-синего (индиго). В 2020 году, решив избавиться от испорченных краской темных волос, я снова вернулась к любимой стрижке,

– делится Виктория.

Она также отмечает, что перейти от темных окрашенных волос к светлым или даже белым невозможно без повреждения структуры волоса. Это привело к тому, что девушка решилась применить специальную машинку и побрить голову. Тогда Виктория срезала все, кроме 1 сантиметра своих природных русых прядей. А потом с помощью профессионала красавица перевоплотила свои натуральные светлые волосы в эффектный "блонд".