Лето 2021 поразит разнообразием модных причесок. В тренде будут как локоны ниже пояса и природные кудри, так и микробоб. Некоторые из главных летних причесок можно попробовать уже сейчас, чтобы иметь невероятно стильный вид.

Модная прическа удачно дополняет любой образ. Обратите внимание на варианты укладок, которые будут особенно популярными летом, но носить их можно хоть сегодня.

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5 главных причесок будущего лета, которые стоит попробовать уже

Длина ниже пояса

Несмотря на то, что трендсеттеры семьи Кардашян-Кендалл уже давно отдают предпочтение длинным локонам, эта тенденция стремительно начала набирать популярность несколько месяцев назад. Длинные волосы станут главным hair-трендом этого сезона. Доказательством служат образы моделей с волосами, которые падали с плеч, на шоу Valentino Haute Couture весна 2021, а также укладки Дуа Липы и Lizzo на церемонии вручения "Грэмми". Поэтому наберитесь терпения и отращивайте волосы.

Пикси

Образы со стрижкой пикси от Одри Хепберн до Джуди Денч являются культовыми. Если вы хотите избавиться от лишней длины волос этой весной и иметь трендовую прическу, то пикси – идеальный вариант. Выбирайте стиль с собственными предпочтениями: гладкая и ультракороткая пикси, как у Евы Апио, или классический эльфийский стиль, как у Зои Кравиц.

Микробоб

Боб-каре – самая модная тенденция последних лет. А французский или "микро" – вариант стрижки, который не требует особого ухода и имеет невероятно стильный вид. Залогом красоты такой прически является принятие своей природной текстуры волос. Подстраиваясь к особенностям своего типа локонов, вам удастся создать индивидуальный характер боба.

Афрокудри

Недавно звездный парикмахер Вернон Франсуа рассказал британскому Vogue, что 2020 год стал временем принятия природной текстуры волос многими его клиентами. А в 2021 любовь к объемному и натуральному виду и текстуре волос только будет усиливаться. В частности, все чаще мы будем видеть афрокудри.

Челка в стиле 70-х

Чтобы попрощаться со всем негативом в жизни, стоит решиться на серьезный шаг – челку, которая будет символизировать начало вашей истории с новой страницы. Обольстительная французская челка, которая напоминает культовый стиль 1970-х, поможет иметь модный и красивый вид в весенне-летнем сезоне. Время меняться.