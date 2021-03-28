Боб-каре – главный hair-тренд последних лет. Такую стрижку уже попробовали чуть ли не все мировые знаменитости. Боб имеет модный вид и без дополнительного заключения и аксессуаров. Однако трендсеттеры в инстаграме делятся трендовыми идеями, как стилизовать стрижку, чтобы она была еще красивее.

Боб-каре придает особый шик любому образу. Стрижка подходит женщинам в разном возрасте и с любым овалом лица, ростом и структурой волос. Вы можете завершить укладку боба на этапе wash and go. Однако обратите внимание на варианты его красивой стилизации.

Вам будет интересно: Медные волосы – бьюти-тренд весны 2021: что нужно знать о модной окраски

Как красиво стилизовать стрижку боб: идеи из инстаграма

Даже разгар пандемии не повлиял на популярность боба. Стрижка и продолжает оставаться наиболее трендовой. Создавая боб-каре, не стоит бояться действовать решительно. Чтобы получить идеальный срез на уровне подбородка, прощайтесь с отросшими сантиметрами волос. Ведь французский боб – одна из самых модных вариации трендовой стрижки: это стандартное каре, длина которого может быть как на уровне ушей, так и почти достигать плеч. Так как стиль такого боба напоминает непринужденные и одновременно элегантные образы француженок, его називають "французским".

Боб следует постоянно совершенствовать, ухаживать за волосами, использовать модные аксессуары и учись красиво укладывать свои пряди, чтобы прическа имела прекрасный вид и отражала характер вашего стиля. В случае с бобом всегда есть чему поучиться.

Шпильки, клипсы, ленты, обручи, платки и другие невероятные украшения для волос можно закрепить или завязать на своих локонах. Таким образом вы уместно дополните модную стрижку последних лет.

Если длина каре позволяет заплести косички или собрать часть волос в пучок, то используйте эту возможность. Даже собственные волосы могут служить прекрасным аксессуаром.

Не следует забывать и об отдельном тренде – яркую окраску. Вы будете иметь вдвое более модную прическу, если совместите боб-каре со смелым красочным оттенком.