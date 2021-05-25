Звездный парикмахер, услугами которого пользуются Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг, Джордж Нортвуд говорит: "Преимущество волнистых волос состоит в том, что они добавляют текстуры и объема большинству причесок". Девушкам с такими локонами подойдут как элегантный боб, так и более взъерошенные стрижки.

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Стрижки для волнистых волос

Для волнистых волос можно выбирать длинные "русалочьи" пряди или скложную укладку, чтобы они имели динамический и структурный вид. Джордж Нортвуд советует обратить особое внимание на шег – легкий волнистый боб с всклоченной челкой. Примером для вдохновения может служить стрижка Алексы Чанг. Также волнистым прядям подойдут стрижки-лесенки, пикси или длина до плеч.

Волны можно стричь и более случайным образом, их можно срезать так, чтобы стимулировать закручивание,

– говорит Нортвуд.

Однако существуют такие стрижки, которых лучше не делать на волнистых волосах. Hair-стилист Джордж Нортвуд рекомендует избегать слишком коротких стрижек. Он объясняет: "Чем короче, тем сложнее укладывать волнистые волосы, стоит принять это во внимание. С волнами волос может немного "подпрыгнуть", поэтому я бы советовал учитывать это".

Как ухаживать за вьющимися волосами

Важно сохранять любые локоны здоровыми и сильными. Для этого нужно использовать питательные и укрепляющие шампуни и кондиционеры. В частности, следует обратить внимание, как вы расчесываете пряди. Например, делать эту процедуру нельзя, когда волосы еще мокрые, потому что вы можете нарушить естественную волну, поэтому лучше расчесываться перед мытьем головы.

Как вкладывать волнистые волосы

Самое важное в укладке волнистых волос, по мнению Нортвуде подчеркивание природного закручивания. Звездный hair-стилист говорит: "С волнами иногда все сводится к нанесению правильного продукта на волосы и естественного высыхания – особенно летом". Джордж советует как можно чаще и дольше сушить волнистые волосы на воздухе: после мытья головы аккуратно промокните локоны полотенцем, нанесите несмываемый средство, а затем позвольте делать ему свое дело.

Даже если ваши волны не всегда укладываются идеально, то не стоит расстраиваться, ибо стильная небрежность – тренд. В противном случае можно использовать выпрямители, чтобы усилить эффект взъерошенных локонов. Но не забывайте, что летом волосам особенно нужен отдых от термоприборов для укладки и стайлинговых средств.