Даже в юном возрасте девушки иногда получают первые морщины. Такое явление может иметь несколько причин. Среди них недостаточное увлажнение или слишком активная мимика. Бьюти-эксперт и основательница компании Ekabeauty Empire, Эльмира Мехтиева знает об этом больше.

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Почему кожа подвержена старению

Преждевременно также может стареть кожа вокруг глаз. В частности, она меняется на 5 лет быстрее, чем на других участках лица. Морщины и линии на коже около глаз может спровоцировать активная мимика или отсутствие липидного слоя.

К тому же возраст женщины может выдать кожа шеи и рук, которая особенно чувствительна. Эльмира Мехтиева советует ухаживать за своим лицом и телом с раннего возраста, чтобы было легче сохранить молодость.

Кроме естественного старения, кожа многих женщин подвержена пигментации. В этом случае свою роль играют гормональные изменения, воздействие на кожу ультрафиолета, механические повреждения, проблемы в иммунной системе, генетическая наследственность (веснушки, родимые пятна).

Средства по уходу не лишат вас уже существующих пигментных пятен на 100 процентов, но помогут осветлить их на 2 – 3 тона и сделать менее заметными,

– говорит бьюти-эксперт.

Эльмира также говорит: "После 35 лет женщины все чаще замечают, как постепенно опускается овал их лица, тускнеет кожа. Согласитесь, стоя утром возле зеркала, грустно видеть у себя такие изменения. Их выраженность во многом зависит от образа жизни и экологии. Кстати, опущенный овал лица называется "птоз". Неприятен он тем, что выглядит неэстетично и заметно прибавляет возраст женщине. Замечу, что такой тип старения присущ славянам в силу генетических причин. Как правило, представители азиатских народов, для которых характерен скуластый тип лица, с этой проблемой не знакомы. К борьбе с птозом необходимо подойти комплексно. Имеет смысл использовать массажи и средства с укрепляющими формулами".

Чем можно заменить пластику и инъекции красоты

Бьюти-эксперт убеждена, что самое важное это подбирать правильный уход и регулярно его придерживаться. По словам Эльмиры, на пути к здоровой и свежей коже в любом возрасте могут помочь: гаджеты для самомассажа, роллеры, скребки гуаша.

Чтобы сохранить упругость кожи, ее нужно увлажнять. А избежать пигментации поможет максимальная защита дермы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому следует обратить внимание на средства с SPF и носить головные уборы.

В общем тонус кожи, ее эластичность и упругость также зависят от вашего образа жизни. То есть, чтобы сохранить молодость, стоит использовать правильные средства для ухода, вести здоровый образ жизни, активно заниматься спортом.

Какие бьюти-продукты должны быть в косметичке каждой женщины после 35

Гель, пенка, лосьон для качественного очищения кожи, которые обеспечат вам 90 процентов успеха.

Тоник для выравнивания кислотно-щелочного баланса кожи после умывания.

Средства для эксфолиации (пилинги, скрабы, косметика с кислотами или энзимами). Выбирая такие средства, всегда нужно учитывать тип и состояние кожи на данный момент.

Увлажняющий и защитный крем с SPF, чтобы защитить кожу от поражения ультрафиолетовыми лучами.

Маска, подобранная с учетом желаемого результата;

Увлажняющий бальзам для губ.

Также Эльмира Мехтиева поделилась несколькими бьюти-лайфхаками.