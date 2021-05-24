Почему вы не можете отрастить волосы: 5 причин

Если вы хотите отрастить длинные волосы и делаете для этого все возможное, но ваши локоны остаются короткими, растут медленно и без здорового блеска, то стоит узнать о вероятных причинах, которые вам мешают. Ведь мелочи, как может показаться на первый взгляд, также важны.

Красивые, длинные и густые волосы – мечта едва ли не каждой девушки. Обычно женщины начинают отращивать волосы после кардинальной стрижки. Чтобы облегчить этот процесс, убедитесь, что вы не допускаете ошибок, которые будут мешать получить желаемый результат.

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Причины, почему вы не можете отрастить волосы

Отсутствие заботы о коже головы. Начните путь отращивания волос с простого шага – ухода за кожей головы. Там всегда накапливаются остатки стайлинговых продуктов, термозащиты и других спреев. Они закупоривают поры, клетки кожи не регенерируются, рост волос замедляется. Поэтому не забывайте регулярно скрабировать кожу головы и делать массаж, чтобы стимулировать кровоток, что приведет к быстрому росту волос.

Начните путь отращивания волос с простого шага – ухода за кожей головы. Там всегда накапливаются остатки стайлинговых продуктов, термозащиты и других спреев. Они закупоривают поры, клетки кожи не регенерируются, рост волос замедляется. Поэтому не забывайте регулярно скрабировать кожу головы и делать массаж, чтобы стимулировать кровоток, что приведет к быстрому росту волос. Слишком частое окрашивание. Окрашенные волосы труднее отрастить, особенно – осветленные. Ведь структура таких волос является более слабой и уязвимой. Обычно длинные окрашенные волосы обламываются на кончиках. Если вы красите шевелюру, то не прекращайте ухаживать за ней: пользуйтесь специальными средствами для окрашенных волос, увлажняйте их масками и питайте маслами.

Строгая диета. Когда девушки прекращают употреблять определенные продукты, то жалуются на ухудшение состояния волос. Это можно объяснить просто – локонам не хватает питательных элементов. Чтобы иметь длинные, густые и красивые волосы, нужно сбалансировано питаться.

Когда девушки прекращают употреблять определенные продукты, то жалуются на ухудшение состояния волос. Это можно объяснить просто – локонам не хватает питательных элементов. Чтобы иметь длинные, густые и красивые волосы, нужно сбалансировано питаться. Неправильный уход. Чтобы волосы росли, о них нужно заботиться. Перепады температур, красители, солнце, соленая вода и другие внешние факторы негативно влияют на состояние шевелюры. Впоследствии вы будете замечать, что волосы секутся и ломаются. Не забывайте питать их маслами, наносить термозащиту и солнцезащитное средство, экспериментировать с масками и защищать волосы от холода зимой.