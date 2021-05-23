Эффект текстурной волны может длиться до шести месяцев. Подходит такая завивка для почти всех типов волос.

К теме Как сохранить идеальный "блонд": 5 советов

Новый тип холодной завивки

Существуют различные виды перманентной завивки, многие из которых получили значительное усовершенствование с точки зрения технологий еще с 80-х годов. Текстурная волна – это тип холодной завивки, который стремительно набирает популярность.

Она имеет щелочную основу и в течение всего процесса химической завивки не требует теплоты. Текстурная завивка придает волосам мягкие волны и идеально подходит для беззаботных летних месяцев, ведь сезонные прически имеют и всегда будут сосредоточены вокруг природных пляжных волн,

– рассказывает парикмахер из Нью-Йорка Девин Тот.

Она действует, как застежка для ваших волос, говорит знаменитый американский парикмахер Гарри Джош. Вы можете выбрать свободные или тугие локоны в зависимости от типа стержня, который используют во время завивки. Он рекомендует посоветоваться со своим стилистом, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего индивидуального типа волос и целей.

Кому подходит текстурная волна

Тот уверяет, что такая технология холодной завивки подходит почти для всех типов волос, хотя наиболее полезной она будет для людей с тонкими волосами.

Потому что эта химическая завивка придает им объема, плотности и волны,

– сказал он.

И займет процедура всего 2 – 3 часа в салоне, добавляет Тот.

Как ухаживать за завивкой