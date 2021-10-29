На своей инстаграм-странице Санни Брук часто делится действенными советами для укладки и ухода за волосами. Также она публикует практические бьюти-туториалы в виде видео. Одним из таких стал способ подстричь челку дома.

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Hair-стилист Тейлор Свифт рассказала, как красиво подстричь себе челку

Недавним сообщением в инстаграме Санни Брук, где у нее более 100 тысяч подписчиков, стало видео, в котором мастерица рассказала, как красиво подстричь себе челку дома. Парикмахер показала процесс на собственном примере.

Санни отмечает, что ни одна домашняя стрижка не может составить конкуренцию работе профессионала по критерию качества. Однако в некоторых экстренных ситуациях (например, во время очередного локдауна) можно довольно хорошо скорректировать челку своими руками, если придерживаться простых советов звездного hair-стилиста.

Для манипуляции используйте прозрачный пластиковый картуз – их можно купить в магазине с продукцией красоты или онлайн. С помощью картузика проще сделать ровный срез. Они также позволяют в деталях видеть весь процесс стрижки.

Чтобы получить более мягкий и натуральный срез челки, держите ножницы вертикально, подстригая кончики волос, а не горизонтально, как все привыкли. Такое положение дает возможность лучше контролировать процесс и желаемый результат.

Если вы хотите, чтобы челка красиво распадалась по бокам, как у Дакоты Джонсон, самая короткая ее часть должна быть ровно посередине. Затем нужно плавно увеличивать длину, двигаясь ножницами к бокам.

Смотрите видео, чтобы лучше понять суть действий: