На своїй інстаграм-сторінці Санні Брук часто ділиться дієвими порадами для вкладання і догляду за волоссям. Також вона публікує практичні б'юті-туторіали у вигляді відео. Одним із таких став спосіб підстригти чубчик вдома.

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Hair-стилістка Тейлор Свіфт розповіла, як красиво підстригти собі чубчик

Нещодавнім дописом в інстаграмі Санні Брук, де у неї понад 100 тисяч підписників, стало відео, у якому майстриня розповіла, як красиво підстригти собі чубчик вдома. Перукарка показала процес на власному прикладі.

Санні зазначає, що жодна домашня стрижка не може скласти конкуренції роботі професіонала за критерієм якості. Проте в деяких екстрених ситуаціях (наприклад, під час чергового локдауну) можна доволі гарно підкорегувати чубчик своїми руками, якщо дотримуватися простих порад зіркової hair-стилістки.

Для маніпуляції використовуйте прозорий пластиковий картуз – їх можна придбати у крамниці з продукцією краси або онлайн. За допомогою картузика простіше зробити рівний зріз. Вони також дозволяють у деталях бачити весь процес стрижки.

Аби отримати більш м'який і натуральний зріз чубчика, тримайте ножиці вертикально, підстригаючи кінчики волосся, а не горизонтально, як усі звикли. Таке положення дає можливість краще контролювати процес та бажаний результат.

Якщо ви прагнете, щоб чубчик красиво розпадався по боках, як у Дакоти Джонсон, найбільш коротка її частина повинна бути рівно посередині. Потім потрібно плавно збільшувати довжину, рухаючись ножицями до боків.

Дивіться відео, аби краще зрозуміти суть дій: