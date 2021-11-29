Полезные свойства воды положительно влияют на состояние организма. Чтобы улучшить свое здоровье и внешний вид, необходимо узнать о 5 причинах, почему и сколько нужно пить воды.

Стоит знать Как предотвратить сухость кожи: 5 ежедневных привычек, которые зимой пригодятся всем

Польза воды: 5 причин пить ее ежедневно

Ученые Гарвардского университета провели исследования, которые подтвердили, что каждому здоровому человеку необходимо примерно 1 – 1, 5 литра воды в сутки , включая чай, кофе и соки. Если говорить конкретнее, то положительная норма для женщин – 20 миллилитров на 1 килограмм тела.

, включая чай, кофе и соки. Если говорить конкретнее, то положительная норма для женщин – 20 миллилитров на 1 килограмм тела. Дефицит воды в организме может вызвать боль, а даже легкое обезвоживание замедляет работу мозга. Если вам очень не хватает жидкости, то мозг может деградировать, что будет сопровождаться ухудшением памяти, усталостью и рассеянностью.

Кожа может воспринимать низкую температуру воздуха, палящее солнце, сухой ветер и выполнять свою защитную функцию только в том случае, если будет достаточно упругой и эластичной. Зато на обезвоженной дерме быстрее появляются морщины. Этого можно избежать с помощью ежедневного приема чистой воды без газа.



Почему нужно пить воду каждый день / Фото из инстаграма @emperiance

Стакан воды способен улучшать настроение. Таким образом вы получите ощущение легкости, а также сможете предотвратить обезвоживание, что оказывает значительное влияние на ваши эмоции.

65 процентов общей массы тела человека состоят из воды, которая участвует в процессе терморегуляции. Вода регулирует систему охлаждения и перенагревания организма. Выпивая стакан воды, температура тела всегда будет нормальной.



Вода приносит пользу организму / Фото из инстаграма @mayastepper