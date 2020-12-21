Идеальную кожу стремится иметь едва ли не каждая женщина. Залог чистого лица – правильный уход, здоровый образ жизни и другие полезные бьюти-привычки. Также важно узнать о правилах красоты от женщин, которым уже удалось достичь желаемого состояния своей дермы.