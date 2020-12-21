Гладкая, чистая, свежая и упругая: 10 правил женщин с идеальной кожей
Идеальную кожу стремится иметь едва ли не каждая женщина. Залог чистого лица – правильный уход, здоровый образ жизни и другие полезные бьюти-привычки. Также важно узнать о правилах красоты от женщин, которым уже удалось достичь желаемого состояния своей дермы.
У женщин с идеальной кожей есть определенные схожие правила. Cosmopolitan поделился самыми популярными из них.
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Правила женщин с идеальной кожей
- Перед выходом из дома владелицы идеальной равномерной кожи наносят SPF-защиту. Они подчеркивают необходимость предохранения лица от вредных ультрафиолетовых лучей даже зимой или при других неблагоприятных погодных условиях.
- Держите руки подальше от лица. Вам следует избавиться от привычки выдавливать прыщи. Ведь последствия после этой "процедуры" будут исчезать дольше, чем сам прыщ.
- Регулярное отшелушивание ороговевших клеток кожи. Если вы хотите иметь чистую и мягкую кожу, то пилинг – ваш лучший друг. Но также нельзя слишком часто скрабировать лицо. Ограничьтесь 1-2 разами в неделю.
- Известные красавицы пользуются поверхностными ретиноидами. Кроме солнцезащитного крема, в вашей косметичке должны быть продукты с содержанием ретинола, которые замедляют старение кожи, стимулируют обновление клеток и активизируют выработку коллагена.
- Плохо на кожу воздействуют 2 фактора: загар и курение. Если вред от загара можно нейтрализовать с помощью SPF-защиты, от курения следует отказаться.
- Женщины, у которых идеальная кожа, большое значение придают здоровому сну. Чтобы дерма смогла полноценно регенерироваться, а вследствие стресса из-за недосыпания не появились розацеа, акне или морщины, спите 8 часов в сутки.
- Тем, кто хочет гладкую, упругую и свежую кожу, нужно выпивать дневную норму чистой воды.
- Залог красоты лица – демакияж перед сном. Очищайте кожу каждый вечер от остатков декоративной косметики, токсинов, пыли и ороговевших чешуек.
- Не ходите на тренировки с макияжем. Ведь когда косметика смешивается с потом, то поры на лице закупориваются вдвое быстрее, а также существует вероятность появления угревой сыпи или большого подкожного высыпания.
- Всегда пользуйтесь продуктами, которые предназначены именно для вашего типа кожи. Не тестируйте на своем лице всю возможную косметику.
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