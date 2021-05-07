Добавим, что консилер и корректор – это различные косметические средства. Консилер имеет легкую текстуру со светоотражающими частицами. В составе этого продукта есть много компонентов для ухода за кожей, которые борются с темными кругами под глазами, мимическими морщинами, дополнительно увлажняют кожу. Консилер может выполнять несколько функций. Первым делом важно подобрать правильный оттенок продукта.

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Визажист Дарья отмечает, что консилер нужно выбирать на 1 тон светлее оттенка вашего лица. Средство нужно наносить тонким слоем постукивая подушечками пальцев или специальной кистью по коже. Добавляйте консилер на лицо послойно, чтобы избежать его скатывания и неравномерного вида в течение дня.

Секретные возможности консилера: куда и как его наносить

Участок под глазами. На тонкой коже можно удачно скрыть признаки усталости с помощью консилера. Но наносить продукт нужно на внутренние уголки глаз (здесь самый темный участок) и внешние, растушевывая его до верхней точки скул. Таким образом, кожа будет сиять и иметь свежий вид.

На тонкой коже можно удачно скрыть признаки усталости с помощью консилера. Но наносить продукт нужно на внутренние уголки глаз (здесь самый темный участок) и внешние, растушевывая его до верхней точки скул. Таким образом, кожа будет сиять и иметь свежий вид. Для подчеркивания формы бровей. Распределите консилер под нижним контуром бровей и аккуратно растушуйте. В результате брови будут более выразительными.

Распределите консилер под нижним контуром бровей и аккуратно растушуйте. В результате брови будут более выразительными. Вместо базы под тени. Наносите консилер на веки тонким слоем, чтобы потом тени не скатывались. С помощью средства вы выровняете цвет, сможете наносить тени равномерно, сохраняя их пигментированность.

Наносите консилер на веки тонким слоем, чтобы потом тени не скатывались. С помощью средства вы выровняете цвет, сможете наносить тени равномерно, сохраняя их пигментированность. Акцент на кончике носа. Если у вас короткий нос, то нанесите консилер на его спинку, чтобы визуально удлинить. В случае горбинки на носу, консилер стоит растушевывать лишь на участках, на которые падает тень.

Используйте для контура губ. Чтобы визуально сделать губы более объемными и пухлыми, нанесите консилер по их контуру. Бьюти-лайфхак также заменит основу под помаду и блеск, будет способствовать стойкости макияжа.

Чтобы визуально сделать губы более объемными и пухлыми, нанесите консилер по их контуру. Бьюти-лайфхак также заменит основу под помаду и блеск, будет способствовать стойкости макияжа. Наиболее секретный способ использования консилера. Если у вас есть помада слишком темного оттенка или, наоборот, очень яркая, то добавьте к ней немного консилера, чтобы смягчить цвет. В результате – новый красивый оттенок помады на каждый день.

Лайфхак от визажиста: если консилер подсушивает кожу, то разбавьте его небольшим количеством крема, в частности это будет полезно для кожи под глазами. Еще консилер можно применять в мейк-апе глаз: если криво нарисовали стрелку или неаккуратно растушевали тени, то подкорректируйте все упомянутым универсальным бьюти-средством.