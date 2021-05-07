Добавим, что консилер и корректор – это различные косметические средства. Консилер имеет легкую текстуру со светоотражающими частицами. В составе этого продукта есть много компонентов для ухода за кожей, которые борются с темными кругами под глазами, мимическими морщинами, дополнительно увлажняют кожу. Консилер может выполнять несколько функций. Первым делом важно подобрать правильный оттенок продукта.
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Визажист Дарья отмечает, что консилер нужно выбирать на 1 тон светлее оттенка вашего лица. Средство нужно наносить тонким слоем постукивая подушечками пальцев или специальной кистью по коже. Добавляйте консилер на лицо послойно, чтобы избежать его скатывания и неравномерного вида в течение дня.
Секретные возможности консилера: куда и как его наносить
- Участок под глазами. На тонкой коже можно удачно скрыть признаки усталости с помощью консилера. Но наносить продукт нужно на внутренние уголки глаз (здесь самый темный участок) и внешние, растушевывая его до верхней точки скул. Таким образом, кожа будет сиять и иметь свежий вид.
- Для подчеркивания формы бровей. Распределите консилер под нижним контуром бровей и аккуратно растушуйте. В результате брови будут более выразительными.
- Вместо базы под тени. Наносите консилер на веки тонким слоем, чтобы потом тени не скатывались. С помощью средства вы выровняете цвет, сможете наносить тени равномерно, сохраняя их пигментированность.
- Акцент на кончике носа. Если у вас короткий нос, то нанесите консилер на его спинку, чтобы визуально удлинить. В случае горбинки на носу, консилер стоит растушевывать лишь на участках, на которые падает тень.
- Используйте для контура губ. Чтобы визуально сделать губы более объемными и пухлыми, нанесите консилер по их контуру. Бьюти-лайфхак также заменит основу под помаду и блеск, будет способствовать стойкости макияжа.
- Наиболее секретный способ использования консилера. Если у вас есть помада слишком темного оттенка или, наоборот, очень яркая, то добавьте к ней немного консилера, чтобы смягчить цвет. В результате – новый красивый оттенок помады на каждый день.