Додамо, що консилер і коректор – це різні косметичні засоби. Консилер має легку текстуру зі світловідбиваючими частинками. У складі цього продукту є багато компонентів для догляду за шкірою, які борються з темними кругами під очима, мімічними зморшками, додатково зволожують шкіру. Консилер може виконувати декілька функцій. Насамперед важливо підібрати правильний відтінок продукту.

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Візажистка Дар'я наголошує, що консилер потрібно вибирати на 1 тон світліше від відтінку вашого обличчя. Засіб потрібно наносити тонким шаром постукуючи подушечками пальців або спеціальним пензлем по шкірі. Додавайте консилер на обличчя пошарово, щоб уникнути його скочування і нерівномірного вигляду протягом дня.

Секретні можливості консилера: куди і як його наносити

Ділянка під очима. На тонкій шкірі можна вдало приховати ознаки втоми за допомогою консилера. Але наносити продукт потрібно на внутрішні кутики очей (тут найтемніша ділянка) і зовнішні, розтушовуючи його до верхньої точки вилиць. Таким чином шкіра сяятиме і матиме свіжий вигляд.

На тонкій шкірі можна вдало приховати ознаки втоми за допомогою консилера. Але наносити продукт потрібно на внутрішні кутики очей (тут найтемніша ділянка) і зовнішні, розтушовуючи його до верхньої точки вилиць. Таким чином шкіра сяятиме і матиме свіжий вигляд. Для підкреслення форми брів. Розподіліть консилер під нижнім контуром брів та акуратно розтушуйте. У результаті брови будуть більш виразними.

Розподіліть консилер під нижнім контуром брів та акуратно розтушуйте. У результаті брови будуть більш виразними. Замість бази під тіні. Наносіть консилер на повіки тонким шаром, щоб потім тіні не скочувалися. За допомогою засобу ви вирівняєте колір, зможете наносити тіні рівномірно, зберігаючи їхню пігментованість.

Наносіть консилер на повіки тонким шаром, щоб потім тіні не скочувалися. За допомогою засобу ви вирівняєте колір, зможете наносити тіні рівномірно, зберігаючи їхню пігментованість. Акцент на кінчику носа. Якщо у вас короткий ніс, то нанесіть консилер на його спинку, аби візуально подовжити. У випадку горбинки на носі консилер варто розтушовувати лише на ділянках, на які падає тінь.

Використовуйте для контуру губ. Щоб візуально зробити губи більш об'ємними і пухкими, нанесіть консилер по їхньому контуру. Б'юті-лайфхак також замінить основу під помаду і блиск, сприятиме стійкості макіяжу.

Щоб візуально зробити губи більш об'ємними і пухкими, нанесіть консилер по їхньому контуру. Б'юті-лайфхак також замінить основу під помаду і блиск, сприятиме стійкості макіяжу. Найбільш секретний спосіб використання консилера. Якщо у вас є помада надто темного відтінку чи, навпаки, дуже яскрава, то додайте до неї трішки консилера, аби пом'якшити колір. У результаті – новий красивий відтінок помади на кожен день.

Лайфхак від візажистки: якщо консилер підсушує шкіру, то розбавте його невеликою кількістю крему, зокрема це буде корисно для шкіри під очима. Ще консилер можна застосовувати у мейк-апі очей: якщо криво намалювали стрілку чи неакуратно розтушували тіні, то підкорегуйте все згаданим універсальним б'юті-засобом.