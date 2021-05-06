Исследователи выяснили, какие стрижки наиболее востребованные в Европе. Для этого они использовали рейтинг запросов для поиска Google.

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Какие стрижки наиболее востребованы в Европе

Британская аналитическая компания Milk + Blush выяснила, что чаще всего европейцы ищут информацию о стрижке боб, а также примеры вариаций прически: небрежный боб, взъерошенный боб и классический боб с ровным срезом. В частности, пользователи искали фото звезд, которые являются мировыми представителями стиля с такой стрижкой. Среди них: Джада Пинкетт-Смит, Карли Клосс и Джей Ло, которая также часто любила показаться на публике с роскошным скошенным бобом.

На втором месте по количеству запросов – длинная челка curtain bangs, как у Дакоты Джонсон и Камиллы Кабелло. Напомним, что челка является одним из главных hair-трендов 2021 года. Если вы хотите обновить имидж без кардинальных изменений, то стильная челка может стать идеальным решением.

Европейский рейтинг востребованных причесок закрывает культовая стрижка – короткая и озорная пикси. На укорочение длины волос могут вдохновить примеры модной стрижки пикси от Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.

Боб-каре

Длинная челка

Пикси