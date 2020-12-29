Иногда люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, ищут чуда в виде диеты с быстрым и эффективным результатом. Но такие радикальные методы могут быть вредными для вашего здоровья и общего состояния тела и фигуры. Поэтому стоит узнать о 3 самых опасных диетах.

Сбросить 5 килограммов всего за неделю – возможно, но лишь в том случае, если вы хотите вывести из организма жидкость и попрощаться с мышцами. Однако обычно такие экстремальные диеты опасны, а результат от них непродолжителен. Нутрициолог и врач Марина Мальцова поделилась с Grazia, какие диеты не стоит пробовать, и рассказала об их последствиях.

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Опасное похудение

Голодовка

Такая диета заключается в отказе от пищи, минимизации потребления любой жидкости, а регулирование сна в таком случае происходит с помощью специальных препаратов. Люди часто "подсаживаются" на этот способ похудения, потому что верят, что таким образом быстрее всего потеряют вес. Однако голодание даже не является разновидностью диеты. Этот способ предназначен для очищения организма. Врачи составляют индивидуальные программы для лечебного голодания. Но такие эксперименты замедляют метаболизм, поэтому все, что вы съедите, будет интенсивнее превращаться в жировые отложения.

Диеты, исключающие одну из главных составляющих питания

Существуют диеты, которые предусматривают полный отказ от жиров, углеводов, клетчатки или и такие, когда совсем ничего нельзя есть, кроме одного продукта. Их еще называют монодиетами. Также в эту категорию попадают популярные методы похудения: диета Дюкана, кетодиета . Но их нельзя самостоятельно себе назначать. Врачи прописывают похожий тип питания в лечебных целях. Например, кетодиета полезна тем, кто страдает от эпилепсии.

Самостоятельное ограничение в определенных продуктах вредит организму. Если вы кардинально меняете свой рацион, то параллельно происходит перенастройка работы органов и систем. Как следствие, осложнения на печень и сердце, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Когда вы снова начнете правильно питаться, то все потерянные килограммы быстро вернутся.

Жир уходит из организма медленно – по 70-100 граммов в день. За месяц вы сможете избавиться максимум от 2-4 килограммов. Также стоит помнить, что после строгой диеты обмен веществ изменится – и ваш организм начнет лихорадочно запасать жир на случай нового голодания. Чтобы этого не произошло, нужно избегать опасных диет, – добавляет нутрициолог Марина Мальцова.

Диеты, основанные на растительной пище

Ярким примером этого способа похудения является сыроедение и палеодиета. Когда люди выбирают одну из диет, то они питаются, как наши далекие предки – растениями. Кроме того, что растения не такие качественные, как раньше, они накапливают разнообразные виды вредных загрязнений и подвергаются химической обработке. С тех времен, когда человечество выживало с помощью питания растениями, организм каждого из нас изменился в результате эволюции. Следовательно, резкий переход на сыроедение спровоцирует проблемы с пищеварением и другие неприятные последствия.

Как питаться правильно

Первым делом посоветуйтесь со специалистом. Возможно, ваш вес не превышает нормы и не влияет на состояние вашего здоровья. В противном случае начинайте медленно:

просмотрите свое ежедневное меню. Выберите тот способ сбалансированного питания, которого вы сможете придерживаться постоянно;

не экспериментируйте с полным отказом от белков, жиров или углеводов;

не пренебрегайте физическими нагрузками: ежедневно нужно сжигать больше калорий, чем вы потребили;

найдите тот вид спорта, от которого будете получать не только пользу, но и удовольствие: фитнес, ходьба и другие;

не перепрыгивайте постоянно с одной диеты на другую.

В частности, добавим, что стоит начать с любви к себе и своей индивидуальности, а затем дополнительно совершенствоваться.