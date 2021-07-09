Основательница бренда кистей для макияжа, Ирина Голубева поделилась правилами ухода за бьюти-инструментами. Чистые кисти – это не только залог красивого мейк-апа, но и здоровой кожи.
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Как правильно ухаживать за кистями для макияжа
- Мыло и кондиционер. Если у вас нет профессиональных средств для очистки ворса, то мыть кисти можно с помощью обычного жидкого мыла или шампуня. Однако стоит воспользоваться интересным бьюти-лайфхаком, чтобы придать ворсу мягкости: дополнительно используйте кондиционер.
- Мойте кисти в теплой воде. Бьюти-инструменты не стоит опускать в горячую или холодную воду, чтобы ворс не терял формы и не становился жестким.
- Не мочите рукоятку. Если вместе с ворсом кистей мыть их рукоятки, то они могут деформироваться из-за чрезмерного количества влаги: металлический ферул – закрепление, которое фиксирует ворс и ручку кисти, при контакте с водой теряет свои свойства, трескается, клей смывается с рукоятки, ворс рассыпается. Поэтому тщательно промывайте кисти и щеточки водой, вымывайте моющее средство, но рукоятку оставляйте сухой.
Как чистить кисти для макияжа / Фото Unsplash
- Мойте правильно. Первым делом нужно нанести на ладони немного моющего средства, затем намочите кисть и круговыми движениями вспенивайте продукт для очистки. Затем тщательно смойте мыльный состав с ворса инструментов под водой.
- Сушите правильно. После процесса очистки аккуратно отожмите воду из ворса между пальцами или с помощью полотенца. При этом важно не тянуть ворс, а придать ему естественную форму. Сушите кисти горизонтально, чтобы ворс не касался поверхности. Если есть необходимость, то выдвиньте кисти ворсом вперед над столом, чтобы создать для него вентиляцию воздуха. Пусть бьюти-инструменты побудут в таком положении всю ночь. Важно, чтобы кисти высыхали в естественных условиях. Их нельзя сушить феном или другими способами.
- Кисти нужно мыть 1 раз в неделю. Однако кисти, спонжи, которые вы используете для нанесения жидких средств, следует промывать сразу после применения с помощью антибактериальных салфеток или профессиональных средств для очистки.