Засновниця бренду пензлів для макіяжу, Ірина Голубєва поділилася правилами догляду за б'юті-інструментами. Чисті пензлі – це не лише запорука красивого мейк-апу, але й здорової шкіри.
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Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу
- Мило і кондиціонер. Якщо у вас немає професійних засобів для очищення ворсу, то мити пензлі можна за допомогою звичайного рідкого мила або шампуню. Проте варто скористатися цікавим б'юті-лайфхаком, аби надати ворсу м'якості: додатково використовуйте кондиціонер.
- Мийте пензлі в теплій воді. Б'юті-інструменти не варто опускати в гарячу або холодну воду, щоб ворс не втрачав форми і не ставав жорстким.
- Не мочіть руків'я. Якщо разом із ворсом пензлів мити їхні руків'я, то вони можуть деформуватися через надмірну кількість вологи: металічний ферул – закріплення, яке фіксує ворс і ручку пензля, при контакті з водою втрачає свої властивості, тріскає, клей змивається з руків'я, ворс розсипається. Тому ретельно промивайте пензлі та щіточки водою, вимивайте миючий засіб, але руків'я залишайте сухими.
Як чистити пензлі для макіяжу / Фото Unsplash
- Мийте правильно. Насамперед потрібно нанести на долонь трішки миючого засобу, потім намочіть пензель і круговими рухами спінюйте продукт для очищення. Опісля ретельно змийте мильний склад з ворсу інструментів під водою.
- Сушіть правильно. Після процесу очищення акуратно відтисніть воду з ворсу між пальцями або за допомогою рушника. При цьому важливо не тягнути ворс, а надати йому природної форми. Сушіть пензлі горизонтально, аби ворс не торкався поверхні. Якщо є необхідність, то висуньте пензлі ворсом вперед над столом, щоб створити для нього вентиляцію повітря. Нехай б'юті-інструменти побудуть в такому положенні всю ніч. Важливо, щоб пензлі висихали в природних умовах. Їх не можна сушити феном чи іншими способами.
- Пензлі потрібно мити 1 раз на тиждень. Проте пензлі, спонжі, які ви використовуєте для нанесення рідких засобів, варто промивати відразу після застосування за допомогою антибактеріальних серветок чи професійних засобів для очищення.