Через використання недоглянутих пензлів для макіяжу на шкірі можуть з'являтися акне, запалення, почервоніння, підшкірний кліщ. Тому варто дотримуватися простих правил для догляду й експлуатації пензлів. Якщо вчасно і правильно мити б'юті-інструменти, то вони не стануть благополучним середовищем для розмноження бактерій, і вам не доведеться щосезону витрачати гроші на нові пензлі та щіточки.