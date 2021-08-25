Как предотвратить появление целлюлита: участница "Холостяк-11" поделилась эффективным методом

Красивая кожа и подтянутая фигура – мечта едва ли не каждой женщины. Екатерина Жук, которая боролась за сердце главного героя 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", поделилась секретами, которые помогают ей бороться с целлюлитом и предотвращать его появление.

Профилактика целлюлита важна. Ведь от имеющейся "апельсиновой кожицы" на теле труднее избавиться. Екатерина Жук убеждена, что ее методы против целлюлита являются особенно эффективными, если все делать поэтапно, но главное – нужно не лениться.

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Методы профилактики целлюлита от участницы "Холостяк-11"

Подготовка кожи. "Брашинг" является важным этапом в уходе за телом. Сухой массаж специальной щеткой с жесткой щетиной нужно делать в течение 5 – 7 минут, работая с участками ягодиц, бедер и живота.

"Брашинг" является важным этапом в уходе за телом. Сухой массаж специальной щеткой с жесткой щетиной нужно делать в течение 5 – 7 минут, работая с участками ягодиц, бедер и живота. Нанесение масла на тело. Во время проведения этого этапа следует делать на бедрах движения вверх и вниз, а на животе – круговые движения. Для массирования используйте силиконовую банку 10 – 15 минут. Однако Екатерина подчеркивает, что с банками необходимо быть осторожными. Можно даже просмотреть экспертные видео на ютубе, как правильно это делать. У красавицы первый раз не был удачным – она получила большие синяки. Ведь неправильное проведение процедуры является опасным.



Как иметь красивое тело / Фото из инстаграма Екатерины Жук

Скрабирование всех участков. После предыдущих шагов кожа уже готова впитывать масло и витамины из скраба.

После предыдущих шагов кожа уже готова впитывать масло и витамины из скраба. Душ. Участница романтического шоу "Холостяк-11" советует принимать контрастный душ. Однако даже она еще не готова чередовать температуру воды, поэтому ограничивается лишь нормальной.

Участница романтического шоу "Холостяк-11" советует принимать контрастный душ. Однако даже она еще не готова чередовать температуру воды, поэтому ограничивается лишь нормальной. Здоровый сон. Екатерина также подчеркивает важность этого совета.



Методы борьбы с целлюлитом / Фото из инстаграма Екатерины Жук

Проводить процедуры для профилактики целлюлита девушка рекомендует через день, в течение 2 недель. Их можно будет повторить через месяц. Вскоре вы сможете увидеть результат и улучшение состояния кожи.