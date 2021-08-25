Идеальный загар обычно быстро проходит, если не принимать меры. В таком случае пригодятся хитрости. Правильный уход и несколько секретов помогут продолжить обольстительный загар на вашем теле.

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5 секретов, как сохранить загар

Используйте специальные средства. После сезона отпусков косметические бренды предлагают различные продукты для ухода за загорелой кожей. Ищите в их составе витамины C и E, которые стимулируют выработку меланина, а также масла, например, морковное, которое содержит бета-каротин. Если пользоваться ими правильно, то шоколадный цвет кожи останется с вами надолго.

После сезона отпусков косметические бренды предлагают различные продукты для ухода за загорелой кожей. Ищите в их составе витамины C и E, которые стимулируют выработку меланина, а также масла, например, морковное, которое содержит бета-каротин. Если пользоваться ими правильно, то шоколадный цвет кожи останется с вами надолго. Не используйте скраб. Не нужно проводить процедуры, которые предусматривают влияние на кожу. Среди них: пилинги, скрабирование, использование продуктов с кислотами и другая косметика с абразивными частицами в составе. Также ограничьте использование губки для умывания из жесткого материала. Ведь любое трение может вызвать неприятное шелушение кожи.



Идеальный загар / Фото с инстаграма Беллы Хадид

Солярий. Процедура вредна, если не подходить к ней с умом. Солярий помогает сохранять золотистый тон кожи, но посещать его часто нельзя и проводить процедуру более 4 – 5 минут также бесполезно. Более безопасной альтернативой является бронзатор.

Процедура вредна, если не подходить к ней с умом. Солярий помогает сохранять золотистый тон кожи, но посещать его часто нельзя и проводить процедуру более 4 – 5 минут также бесполезно. Более безопасной альтернативой является бронзатор. Холодный душ. Горячая ванна способствует быстрой потере загара. Зато летом лучше чаще принимать прохладный душ. Обращайте внимание и на то, как вы вытираете тело полотенцем. Ведь достаточно аккуратно промокнуть влагу, а не сильно тереть кожу.



Летний загар может украшать тело долго / Фото с инстаграма Алессандры Амбросио