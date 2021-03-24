Если вы хотите избежать появления "апельсиновой кожицы" на теле, то самое время провести ревизию в холодильнике. Ведь целлюлит – это актуальная проблема для многих. Иногда даже регулярные тренировки и диеты не помогают от него избавиться. Поэтому стоит узнать, какие продукты могут спровоцировать появление целлюлита.

Прежде всего следует понять, что целлюлит не всегда зависит от вашего веса. Например, многие женщины, которые имеют индекс массы тела выше нормы, могут быть обладательницами идеально гладкого и упругого тела, а худые девушки – борются с целлюлитом.

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Проблему нужно решать с помощью комплексного подхода: сочетать занятия спортом, правильное питание и лимфодренажные процедуры. Если вы регулярно тренируетесь, делаете антицеллюлитный массаж и обертывание, то, вероятно, причина появления целлюлита в питании. Поэтому стоит знать, какие продукты могут негативно влиять на состояние вашего тела.

6 продуктов, которые провоцируют целлюлит

Фастфуд

Даже если у вас хороший метаболизм, но беспокоит целлюлит, то откажитесь от употребления продуктов быстрого приготовления. Фастфуд может не влиять на вашу фигуру, но впоследствии вы заметите появление "апельсиновой кожицы". Ведь такая пища содержит много жиров, быстрых углеводов, консервантов и усилителей вкуса, огромное количество соли, которое негативно влияет на состояние кожи. Конечно, можно позволять себе иногда такие "вкусности", но не стоит ими увлекаться.

Мясные изделия

Колбасы, ветчина, хамон или прошутто – друзья целлюлита. Мясные деликатесы имеют высокое содержание натрия в своем составе, который делает "апельсиновую кожицу" еще более заметной. В частности, чрезмерное употребление таких продуктов может привести к проблемам с почками.

Белый хлеб

Избыточное количество быстрых углеводов, которое содержится в белом хлебе, приводит к их преобразованию в сахар в процессе переваривания, что впоследствии провоцирует появление лишнего веса и нарушение выработки коллагена. Таким образом бугорки целлюлита будут более заметными. Попробуйте заменить белый хлеб на цельнозерновой.

Соусы

Исключите соусы с вредным составом из своего рациона. Такие усилители вкуса содержат десятки E-добавок, красители, консерванты, насыщенные жиры и много соли. Зато можно готовить соусы дома с натуральных ингредиентов, которые, наоборот, будут полезными для здоровья.

Сыр

Конечно, разные виды сыра обладают большим количеством питательных свойств. Однако стоит помнить высказывание о том, что много – тоже плохо. Ведь в составе сыра есть натрий, который задерживает воду в организме, замедляет метаболизм и провоцирует появление целлюлита.

Газированные и сладкие напитки

Коллаген нужен коже, чтобы она сохраняла гладкость и упругость. А сахар, которого много в газированных и сладких напитках, замедляет выработку коллагена. Старайтесь уменьшить употребление таких напитков, а также алкогольных коктейлей с содержанием сиропов. Зато пейте чистую воду, фруктовые фреши и смузи, а на вечеринках пейте сухое вино и вермут.