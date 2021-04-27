Во время пандемии домашний уход за кожей особенно популярный. Поэтому люди, которые заботятся о состоянии своей внешности, постоянно ищут действенные рецепты красоты, чтобы повторить их дома своими руками. Один из таких – проверенный бьюти-рецепт, который уже успели попробовать и убедиться в его действенности девушки из разных уголков мира.

Маска для очищения кожи и придания ей здорового и свежего оттенка покорила интернет-пользователей. Это случилось благодаря простоте и эффективности рецепта.

Также интересно: Натуральный и экологичный: каким бьюти-образом удивила обладательница Оскара-2021 Хлои Чжао

Домашняя маска для чистой и сияющей кожи лица

Проверенные бьюти-рецепты полезные для дополнительного ухода за кожей. Один из них покорил сеть. Пользователи сайта Reddit отмечают, что после применения этой маски проходят воспаления, осветляются пигментные пятна и следы постакне, разглаживаются морщины и улучшается цвет кожи. В частности, такую маску легко сделать с помощью натуральных ингредиентов.

Вам понадобятся лишь 2 компонента: мед и куркума, которые есть на кухне каждой хозяйки. Однако важно заранее проверить, нет ли у вас аллергии на любой из продуктов. Начните приготовление со смешивания половины чайной ложки порошка куркумы с 2 ложками жидкого меда. Полученную смесь распределите равномерным тонким слоем по лицу. Через 20 минут смойте остатки маски прохладной водой.

В смесь также можно добавить йогурт или сметану, косметическую глину или масла. Опирайтесь на индивидуальное состояние кожи, ее особенности и проблемы.

Дерматологи подтверждают эффективность маски из меда и куркумы: "Мед известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его ключевым ингредиентом для обладательниц проблемной кожи, если у них, конечно, нет аллергии на продукты пчеловодства. Куркума – эффективный антиоксидант, который хорошо проявил себя в борьбе с акне, пигментацией и неровным цветом кожи".

Важно: прежде чем попробовать маску из куркумы и меда, заранее нанесите небольшое количество смеси на запястья, чтобы отследить реакцию кожи. Также напомним, что куркума может окрасить кожу желтовато-оранжевым оттенком, поэтому лучше делайте маску перед сном, а не перед выходом из дома.