Против черных точек и прыщей: топ-10 простых и эффективных масок из авокадо

Домашние маски являются важной составляющей бьюти-рутины. Вам пригодится авокадо – плод, который можно не только есть, но и использовать как косметическое средство для красоты и здоровья кожи.

С авокадо легко приготовить эффективные маски для различных типов кожи: сухой, жирной или комбинированной. Также плод является действенным методом в борьбе с черными точками, прыщами и морщинами, помогает решить проблемы чувствительной и обезвоженной дермы.

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В составе авокадо много полезных жиров, антиоксидантов, витаминов и минералов. Узнайте о пользе авокадо более подробно:

жирные кислоты восстанавливают липидный барьер и защищают кожу;

витамин А способствует регенерации кожи и ее заживлению;

витамин Е помогает избавиться от морщин и убирает признаки фотостарения;

инолева кислота (омега-6) выполняет противовоспалительную функцию и нормализует жирность кожи;

антиоксиданты, витамин С, ниацин, рибофлавин, биотин, витамины группы B борются с преждевременным старением.

Маски из авокадо

Для сухой кожи

Разомните половину авокадо. Смешайте плод с 1 чайной ложкой йогурта и несколькими каплями оливкового масла. Получив консистенцию пасты, нанесите смесь на лицо. Оставьте на 10 – 15 минут, а затем вытрите влажной салфеткой.

Для жирной кожи

Вам понадобится четверть спелого авокадо. Добавьте к нему 1 столовую ложку меда, тщательно разомните до однородной массы. Распределите маску по лицу и оставьте на 15 минут. Затем избавьтесь от остатков с помощью прохладной воды, промокните лицо салфеткой и воспользуйтесь увлажняющим кремом.

Для комбинированной кожи

Возьмите сырое яйцо, добавьте по 1 столовой ложке пюре с мякоти авокадо, меда и сметаны. Ингредиенты нужно тщательно перемешать. Маску оставляйте на лице 20 минут, а остатки смывайте водой.



Как приготовить маску из авокадо / Фото Pexels

Увлажняющая маска из авокадо

Отварите 1 картофелину добавьте мякоть авокадо и разомните до состояния пюре. Затем добавьте 2 чайные ложки сметаны и несколько капель масла авокадо. Хорошо перемешайте и нанесите на лицо. Через 20 минут смойте смесь теплой водой.

Маска-скраб от черных точек

Соедините половину авокадо с 1 чайной ложкой коричневого сахара и 1 чайной ложкой меда. Нанесите средство на кожу, массируйте круговыми движениями несколько минут, а затем смойте скраб теплой водой.

Маска для восстановления поврежденной кожи

Для приготовления маски необходимо сварить или запарить 1 столовую ложку овсяных хлопьев. Кашу смешивайте с мякотью половины авокадо, пока не получите однородную массу. Нанесите маску на лицо на 15 минут или пока она не высохнет, затем смойте теплой водой.

Осветительная маска

Половину авокадо следует хорошо размять. Добавьте к основному ингредиенту 1 чайную ложку лимона и половину чайной ложки меда. Тщательно все смешайте, нанесите на кожу и оставьте на 20 минут.

Для проблемной кожи

Вам понадобится белок 2 перепелиных яиц, добавьте 1 столовую ложку пюре авокадо, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку крахмала. Перемешивайте до однородности. Маску распределите по лицу и оставьте на 15 минут. После смойте остатки простой водой или настоем ромашки.



Авокадо – полезный продукт для красоты / Фото Pexels

Для кожи вокруг глаз

Четверть плода авокадо разомните до состояния пюре, добавьте 1 чайную ложку сока алоэ. Нанесите смесь вокруг глаз по контуру косточек и оставьте на 20 минут. Затем смойте водой.

Против прыщей

Необходимое количество мякоти авокадо нужно размять. Далее добавьте к смеси 2 столовые ложки кефира и перемешайте. Нанесите маску на лицо и подержите 20 минут. Остатки удалите с помощью воды или настоя ромашки.