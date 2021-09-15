Состояние кожи меняется во время перехода между сезонами. Она становится сухой или, наоборот, более жирной с высыпаниями. Поэтому прежде всего нужно скорректировать привычную бьюти-рутину и пользоваться новыми уходовыми средствами.
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Как ухаживать за кожей осенью
- Смените очищающее средство. Если летом тоники и легкие лосьоны на основе спирта нейтрализовали жирный блеск на коже, то осенью стоит отдать предпочтение мягким очищающим средствам с кремовой текстурой. Ведь пересушивать дерму нельзя. Эффективными для умывания являются пенка, гидрофильное масло, а также молочко для демакияжа. Для осени подойдет энзимный пилинг обладательницам нормальной кожи нужно делать 1 раз в неделю, а жирной – 2 раза в неделю, сухой коже понадобится пилинг не чаще 1 раза в 2 недели. Процедура поможет избавиться от отмерших частей дермы, что предотвратит появление высыпаний.
- Понадобятся кислоты. В осеннюю бьюти-рутину стоит включить осветляющие средства, которые будут бороться с пигментными пятнами. Также не забудьте позаботиться об омоложении лица. Пригодятся кислотные пилинги и кремы. Добавим, что выбор кислот надо доверить врачу-косметологу. К тому же специалист сможет провести вам профессиональный пилинг.
Осенние проблемы с кожей / Фото из инстаграма @johannelandbo
- Регулярное увлажнение. Вместо легкого увлажняющего крема, которым вы пользовались летом, понадобятся более жирные текстуры. Для лучшего эффекта дважды в неделю используйте маски для лица – профессиональные или домашние. Маски, которые можно купить в косметической лавке, должны содержать гиалуроновую кислоту, чтобы увлажнить глубокие слои дермы, избавить ее от ощущения сухости и стянутости.
- Не пренебрегайте питательными кремами. Кроме увлажняющего крема с плотной текстурой, коже нужен еще и питательный. В частности, если есть необходимость избавиться от конкретных проблем на лице, то используйте специальные сыворотки, которые может посоветовать косметолог.
Залог красивой кожи – правильный уход / Фото из инстаграма @johannelandbo
- Защищайте капилляры. Когда на улице становится холодно, то капилляры расширяются. Чтобы не иметь такой красной паутинки или звездочек на лице, заранее наносите защитный крем, который еще называют cold-кремом. А розовый цвет на щеках исчезнет, если пользоваться средствами с пометкой "от купероза".