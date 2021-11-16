Актерская карьера Грейс была очень успешной в 1950-х годах, а затем ее присоединение к королевской семье привело к тому, что женщина стала примером для многих. Прически и макияжи Келли пытались повторить модницы со всего мира, а естественные манеры княгини просто завораживали.

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Визитной карточкой Грейс Келли был едва асимметричный боб, который миксовал в себе лаконичность и эффектность одновременно. Обычно за вечерние прически знаменитости отвечал Александр де Пари. В частности, услугами легендарного парикмахера пользовались Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Грета Гарбо и Софи Лорен. Стоит добавить, что мастер де Пари был создателем шиньонов для показов Chanel, Yves Saint Laurent, Dior и Givenchy.

Укладка актрисы в то время беспрекословно была эталонной. Обычно Грейс оставляла лоб открытым, укладывая массивные локоны валиком набок. Интересно и то, что звезда была ненатуральной блондинкой. Ее естественным цветом волос был русый, но именно холодный "блонд" стал вектором для многих актрис Голливуда на долгие годы вперед.

Идентично повторить королевские манеры княгини может получиться не у всех. Ведь внутреннюю дисциплину в Грейс Келли строго воспитывали с самого детства. Однако вдохновиться вечерними прическами дивы можно прямо сейчас. Выбирайте один или несколько вариантов бьюти-образа, который вам больше всего нравится, и покажите своему hair-стилисту перед важным выходом в свет.

Варианты ретроукладок от Грейс Келли / Фото Vogue