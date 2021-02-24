В 2021 hair-эксперты рекомендуют забыть о натуральных оттенках волос, ведь в моде будут смелые и яркие. Среди них: пепельно-синий, платиновый блонд", который еще недавно был одним из главных антитрендов, и другие, о которых стоит узнать, чтобы стильно покрасить волосы.

Авторитетные колористы назвали 5 самых модных оттенков для окрашивания волос в 2021 году. Такие идеи понравятся женщинам, которые хотят эффектно обновить имидж.

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Модные оттенки для окрашивания волос 2021

Смоки блю

Дымчато-голубой или пепельно-синий оттенок волос будет одним из фаворитов колористов в следующем сезоне. Оливер Адамс, который красит волосы звезд, рассказывает, что в этом году в тренде различные дымчатые оттенки локонов, включая смелый и эффектный синий.

Тренд на веселые и экзотические оттенки сохраняется, но в этом году будут популярны их дымчатые версии,

– добавляет известный колорист.

Металлическое золото

Красавицам, которые любят яркие и насыщенные цвета волос, в 2021 повезло. Колорист из Франции Фредерик Феккай отмечает, что усовершенствованный красный подтон шевелюры будет в моде.

Немного блонд, немного рыжий, немного глянцевый – поговорите со своим стилистом о том, какой оттенок лучше всего подходит к вашему тону кожи,

– советует Фредерик.

Винный красный

Hair-тенденцией 2021 будут различные варианты redhead: от винного красного оттенка до глубокого бордового. Звездный колорист Оливер Адамс говорит: "В моде – насыщенные жаркие красные, такие как черная вишня и мерло, с бордовыми оттенками. Будь вы натуральная рыжеволосая девушка или брюнетка, которая хочет экспериментировать, красные оттенки обязательно подчеркнут сексуальность".

Платиновый блондин

Если вы обладательница коротких волос, то такой hair-эксперимент больше всего подойдет вам. Оливер Адамс не рекомендует длинноволосым красавицам пробовать чересчур отбеливать шевелюру и окрашивать ее светлыми оттенками, ведь можно ухудшить состояние волосяной структуры. Для окрашивания длинных волос попробуйте техники бэбилайтс или балаяж.

Этот классический крутой девичий цвет вернулся в моду и стал интересным способом замаскировать свои седые пряди волос, которые вы, возможно, не хотите видеть в отражении зеркала,

– говорит о платиновом "блонде" Адамс.

Пастельный лавандовый

Такой оттенок волос не имеет естественного вида, но эффектности ему не занимать. С помощью трендового пастельного лавандового цвета можно добавить своему образу женственности и нежности с легким дерзким шиком в стиле панк.

Бледно-лиловые волосы имеют особое свойство – они смягчает черты лица и привлекает внимание. Особенно хорошо такой оттенок будет смотреться с дерзким и правильно выполненным пикси,

– убеждены колористы Феккай и Адамс.