5 самых модных оттенков волос 2021: смелые идеи для окрашивания
В 2021 hair-эксперты рекомендуют забыть о натуральных оттенках волос, ведь в моде будут смелые и яркие. Среди них: пепельно-синий, платиновый блонд", который еще недавно был одним из главных антитрендов, и другие, о которых стоит узнать, чтобы стильно покрасить волосы.
Источник:Новое время
Авторитетные колористы назвали 5 самых модных оттенков для окрашивания волос в 2021 году. Такие идеи понравятся женщинам, которые хотят эффектно обновить имидж.
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Модные оттенки для окрашивания волос 2021
Смоки блю
Дымчато-голубой или пепельно-синий оттенок волос будет одним из фаворитов колористов в следующем сезоне. Оливер Адамс, который красит волосы звезд, рассказывает, что в этом году в тренде различные дымчатые оттенки локонов, включая смелый и эффектный синий.
Тренд на веселые и экзотические оттенки сохраняется, но в этом году будут популярны их дымчатые версии,
– добавляет известный колорист.
Металлическое золото
Красавицам, которые любят яркие и насыщенные цвета волос, в 2021 повезло. Колорист из Франции Фредерик Феккай отмечает, что усовершенствованный красный подтон шевелюры будет в моде.
Немного блонд, немного рыжий, немного глянцевый – поговорите со своим стилистом о том, какой оттенок лучше всего подходит к вашему тону кожи,
– советует Фредерик.
Винный красный
Hair-тенденцией 2021 будут различные варианты redhead: от винного красного оттенка до глубокого бордового. Звездный колорист Оливер Адамс говорит: "В моде – насыщенные жаркие красные, такие как черная вишня и мерло, с бордовыми оттенками. Будь вы натуральная рыжеволосая девушка или брюнетка, которая хочет экспериментировать, красные оттенки обязательно подчеркнут сексуальность".
Платиновый блондин
Если вы обладательница коротких волос, то такой hair-эксперимент больше всего подойдет вам. Оливер Адамс не рекомендует длинноволосым красавицам пробовать чересчур отбеливать шевелюру и окрашивать ее светлыми оттенками, ведь можно ухудшить состояние волосяной структуры. Для окрашивания длинных волос попробуйте техники бэбилайтс или балаяж.
Этот классический крутой девичий цвет вернулся в моду и стал интересным способом замаскировать свои седые пряди волос, которые вы, возможно, не хотите видеть в отражении зеркала,
– говорит о платиновом "блонде" Адамс.
Пастельный лавандовый
Такой оттенок волос не имеет естественного вида, но эффектности ему не занимать. С помощью трендового пастельного лавандового цвета можно добавить своему образу женственности и нежности с легким дерзким шиком в стиле панк.
Бледно-лиловые волосы имеют особое свойство – они смягчает черты лица и привлекает внимание. Особенно хорошо такой оттенок будет смотреться с дерзким и правильно выполненным пикси,
– убеждены колористы Феккай и Адамс.
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