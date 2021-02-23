Как быстро отрастить волосы: индийские секреты красоты
Сушмита – бьюти-блогерша из Индии. Девушка стала известной благодаря своей роскошной шевелюре, а именно – ее длине. Индийская красавица дает несколько простых и действенных секретов, как помогут быстро отрастить красивые длинные волосы.
Источник:Cosmopolitan
В своем блоге Сушмита делится советами по уходу за волосами. Большинство народных индийских бьюти-методов будут эффективными, если вы хотите, чтобы у вас были длинные и безупречные волосы.
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Как быстро отрастить волосы: секреты из Индии
- Депантенол. В составе шампуней и масок для укрепления и роста волос обычно есть витамин B5, а его синтетический аналог – содержится в депантеноле. Бьюти-блогер из Индии рекомендует использовать такой гель или пенку для волос, которые выпадают или просто требуют укрепления волосяных луковиц. Способ применения депантенола прост: вымойте голову и нанесите немного продукта на волосы, сосредоточившись на корнях.
- Маска из яиц и коньяка. Если у вас тонкие волосы, склонные к жирности, то Сушмита советует домашнюю маску. Ведь яйца содержат протеин, а коньяк – дубильные вещества. Продукты обладают свойствами утолщать волосы и стимулировать их рост. Для приготовления смеси разбейте 2 яйца, добавьте 40 миллилитров коньяка, тщательно перемешайте ингредиенты специальным веничком или миксером. Маску наносите на корни шевелюры.
- Яблочный уксус. Жидкость активизирует работу волосяных фолликул. Для ополаскивания волос яблочный уксус можно использовать не чаще 1 – 2 раз в месяц. Используйте его вместо кондиционера. В частности, продукт можно не смывать.
- Маска из алоэ вера. Индийские красавицы убеждены, что алоэ прекрасно стимулирует рост волос. Сушмита делится рецептом действенной маски: срежьте несколько листьев алоэ, разделите их пополам, чтобы выдавить сок, затем массажными движениями втирайте сок в кожу головы, оберните голову полотенцем и оставьте на несколько минут, остатки смойте водой. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю
- Маска из белков. Чтобы волосы быстро росли, их нужно питать должным образом. Сушмита делает белковую маску 1 раз каждую неделю. Чтобы приготовить полезную смесь, возьмите 2 яйца, отделите белки от желтков, взбейте их миксером или специальным венчиком. Маску наносите на корни волос. Чтобы получить лучший эффект, окутайте голову полиэтиленовой пленкой или возьмите шапочку для душа.
- Эфирные масла. Индийская бьюти-блогер с роскошной шевелюрой питает свои локоны эфирными маслами: жожоба, миндаля, розмарина, лаванды, тимьяна и другими. Сушмита смешивает по 5 капель каждого из масла и втирает в корни волос, оставляет на 2–3 часа и смывает шампунем для глубокого очищения. Таким образом можно эффективно стимулировать рост волос.
- Холодная вода. Чтобы активизировать работу волосяных луковиц, после мытья волос ополаскивайте их прохладной водой. С помощью этого бьюти-лайфхака можно закрыть поры кожи головы, улучшить микроциркуляцию крови и придать волосам естественный блеск.
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