Сушмита – бьюти-блогерша из Индии. Девушка стала известной благодаря своей роскошной шевелюре, а именно – ее длине. Индийская красавица дает несколько простых и действенных секретов, как помогут быстро отрастить красивые длинные волосы.

В своем блоге Сушмита делится советами по уходу за волосами. Большинство народных индийских бьюти-методов будут эффективными, если вы хотите, чтобы у вас были длинные и безупречные волосы. К теме: Роскошное, медово-коричневое и здоровое: как Дженнифер Энистон ухаживает за волосами Как быстро отрастить волосы: секреты из Индии Депантенол . В составе шампуней и масок для укрепления и роста волос обычно есть витамин B5, а его синтетический аналог – содержится в депантеноле. Бьюти-блогер из Индии рекомендует использовать такой гель или пенку для волос, которые выпадают или просто требуют укрепления волосяных луковиц. Способ применения депантенола прост: вымойте голову и нанесите немного продукта на волосы, сосредоточившись на корнях.

. В составе шампуней и масок для укрепления и роста волос обычно есть витамин B5, а его синтетический аналог – содержится в депантеноле. Бьюти-блогер из Индии рекомендует использовать такой гель или пенку для волос, которые выпадают или просто требуют укрепления волосяных луковиц. Способ применения депантенола прост: вымойте голову и нанесите немного продукта на волосы, сосредоточившись на корнях. Маска из яиц и коньяка. Если у вас тонкие волосы, склонные к жирности, то Сушмита советует домашнюю маску. Ведь яйца содержат протеин, а коньяк – дубильные вещества. Продукты обладают свойствами утолщать волосы и стимулировать их рост. Для приготовления смеси разбейте 2 яйца, добавьте 40 миллилитров коньяка, тщательно перемешайте ингредиенты специальным веничком или миксером. Маску наносите на корни шевелюры. View this post on Instagram A post shared by Sushmita (@sushmitas_diaries) Яблочный уксус. Жидкость активизирует работу волосяных фолликул. Для ополаскивания волос яблочный уксус можно использовать не чаще 1 – 2 раз в месяц. Используйте его вместо кондиционера. В частности, продукт можно не смывать.

Жидкость активизирует работу волосяных фолликул. Для ополаскивания волос яблочный уксус можно использовать не чаще 1 – 2 раз в месяц. Используйте его вместо кондиционера. В частности, продукт можно не смывать. Маска из алоэ вера. Индийские красавицы убеждены, что алоэ прекрасно стимулирует рост волос. Сушмита делится рецептом действенной маски: срежьте несколько листьев алоэ, разделите их пополам, чтобы выдавить сок, затем массажными движениями втирайте сок в кожу головы, оберните голову полотенцем и оставьте на несколько минут, остатки смойте водой. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю

Индийские красавицы убеждены, что алоэ прекрасно стимулирует рост волос. Сушмита делится рецептом действенной маски: срежьте несколько листьев алоэ, разделите их пополам, чтобы выдавить сок, затем массажными движениями втирайте сок в кожу головы, оберните голову полотенцем и оставьте на несколько минут, остатки смойте водой. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю Маска из белков. Чтобы волосы быстро росли, их нужно питать должным образом. Сушмита делает белковую маску 1 раз каждую неделю. Чтобы приготовить полезную смесь, возьмите 2 яйца, отделите белки от желтков, взбейте их миксером или специальным венчиком. Маску наносите на корни волос. Чтобы получить лучший эффект, окутайте голову полиэтиленовой пленкой или возьмите шапочку для душа. View this post on Instagram A post shared by Sushmita (@sushmitas_diaries) Эфирные масла. Индийская бьюти-блогер с роскошной шевелюрой питает свои локоны эфирными маслами: жожоба, миндаля, розмарина, лаванды, тимьяна и другими. Сушмита смешивает по 5 капель каждого из масла и втирает в корни волос, оставляет на 2–3 часа и смывает шампунем для глубокого очищения. Таким образом можно эффективно стимулировать рост волос.

Индийская бьюти-блогер с роскошной шевелюрой питает свои локоны эфирными маслами: жожоба, миндаля, розмарина, лаванды, тимьяна и другими. Сушмита смешивает по 5 капель каждого из масла и втирает в корни волос, оставляет на 2–3 часа и смывает шампунем для глубокого очищения. Таким образом можно эффективно стимулировать рост волос. Холодная вода. Чтобы активизировать работу волосяных луковиц, после мытья волос ополаскивайте их прохладной водой. С помощью этого бьюти-лайфхака можно закрыть поры кожи головы, улучшить микроциркуляцию крови и придать волосам естественный блеск.