Знаменитая короткая стрижка принцессы Дианы вошла в историю. Сэм Макнайт был личным парикмахером принцессы с 1990 до самой ее смерти. Hair-эксперт также консультировал стилистов по прическам 4 сезона сериала "Корона". Тогда Сэм рассказал для британского Vogue о своем знакомстве с леди Ди и истории ее культовой стрижки.

Сэм Макнайт вспоминает, что познакомился с принцессой Уэльской на съемках. "Эта длинноногая блондинка забежала по лестнице, улыбнулась и заставила всех нас растаять. И это была принцесса Диана", – рассказывает парикмахер.

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Личный парикмахер принцессы Дианы рассказал историю ее знаменитой короткой стрижки

Впервые Сэм Макнайт увидел принцессу Диану на фотосессии для обложки Vogue. Тогда ему повезло работать с ее волосами. Парикмахер сделал так, чтобы под тиарой пряди принцессы выглядели немного короче, чем они есть на самом деле. Когда съемка закончилась, то леди Ди спросила Макнайта, какую он сделал бы ей прическу, если бы она позволила экспериментировать с ее волосами.

Я ей ответил: "Я бы все это отрезал и просто начал заново". Это было начало 90-х, когда я работал на фэшн-шоу и участвовал в съемках обложек. Тогда многие девушки носили короткие волосы. Мы тогда очень быстро переходили от длины 80-х до коротких, почти андрогинный причесок 90-х,

– делится воспоминаниями Сэм.

Принцесса Диана быстро сориентировалась и ответила: "Почему бы не отрезать их сейчас?". "Тогда я взял и обрезал ей волосы, мы больше не оглядывались назад", – добавляет известный парикмахер.

В своем интервью для Vogue Сэм Макнайт также вспомнил еще одну особую историю, связанную с принцессой Уэльской. Это случилось тогда, когда принцесса Диана встретилась с его матерью во время визита на фабрику, расположенную неподалеку от шотландской деревни.

"Моя мама и ее подруги стояли на улице, как и Диана, которая никогда раньше не встречалась с моей мамой. Одна из подруг моей мамы сказала: "Это мама Сэма!". По какой-то причине принцесса поняла, о ком шла речь, подошла к маме и поговорила с ней. Это был один из самых приятных дней для моей мамы. А для меня это была, наверное, самая большая гордость, которую я никогда не испытывал за свою работу", – поделился теплыми воспоминаниями Сэм Макнайт.