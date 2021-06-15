Главной задачей летнего балаяжа является создание эффекта "выгоревших на солнце прядей". С помощью нового hair-тренда, который вернулся из прошлого, можно визуально придать волосам объем, благодаря чему они будут иметь эффектный вид.

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Стилисты назвали самый модный цвет волос этим летом

Преимущество балаяжа в том, что он красиво будет смотреться как на брюнетках, так и на блондинках. Авторитетные колористы советуют не сомневаться, если вы хотите попробовать на своих волосах такую технику окрашивания.

Рейчел Тодиско, ведущая колорист и специалист по балаяжу в Aveda RU рассказывает: "Эта техника покраски подразумевает легкие оттенки "блонда", которые становятся более интенсивными на кончиках, и плавно переходят в естественный цвет у корней, создавая потрясающе красивый эффект. К счастью, балаяж снова в моде. Более того, это снова самый горячий hair-тренд".

Балаяж – это свободная техника, которая создает мягкие переходы, имитируя, как волосы естественным образом осветляются на солнце. Краситель наносится на середину длины и кончики, а не непосредственно на корни, создавая привлекательные переливы. При этом можно увидеть множество различных вариантов балаяжа, который смотрится стильно на волосах любого цвета,

– добавляют в издании Who What Wear.

Колорист Рейчел отмечает, что балаяж подходит женщинам разного типа внешности и волос благодаря своей универсальности. "С помощью балаяжа брюнетка может стать немного блондинкой, а блондинка, наоборот, частично вернуться к своему естественному цвету", – говорит Тодиско.

Вдохновиться самым модным окрашиванием этого сезона можно подборкой красивых фотопримеров из инстаграма.