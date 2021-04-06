Пандемия не помеха: советы, как быть красивой даже в маске
Из-за пандемии коронавируса маски для индивидуальной защиты стали обязательным атрибутом любого образа. Несмотря на то, что специфический аксессуар закрывает часть лица, можно выглядеть привлекательно и подчеркнуть достоинства своей красоты.
Источник:Cosmopolitan
Маска – вынужденная необходимость новых условий существования. Чувствовать себя уверенно и соблазнительно трудно, когда не видно ваших пухлых губ, заостренного подбородка и красивого носика, но возможно, если воспользоваться простыми и действенными рекомендациями.
Вам будет интересно: Чтобы быть красивой и стройной, как Меган Маркл: 10 секретов от герцогини
Как быть красивой даже в маске: 5 советов
- Делайте аккуратную и модную прическу. Грязные и небрежно зачесанные волосы вместе с маской на половине лица будут иметь не очень красивый вид. Поэтому уделите немного времени, чтобы заплести колосок, сделать стильный низкий пучок с плетением или легкие локоны с помощью выпрямителя. Это обеспечит вам чувство уверенности и привлекательности.
- Ухаживайте за кожей вокруг глаз. Во время пандемии этот участок стал более уязвимым, чем привлекает к себе внимание. Поэтому следует использовать патчи, чтобы избавиться от утренних отеков, наносить специальный крем для тонкой и нежной кожи. Одним из бьюти-трендов 2021 является качественный уход за кожей вокруг глаз.
- Сделайте взгляд выразительнее. Если помады для губ временно потеряли свою актуальность, то на рынке красоты вырос спрос на средства для макияжа глаз. Начните тщательнее заботиться о ресницах и бровях. Удачная коррекция бровей, длинные и густые ресницы, трендовый мейк-ап придадут вашему взгляду выразительности.
- Следите за видом маски. Небрежная и помятая одноразовая маска негативно повлияет на ваш внешний вид. Зато можно носить красивую маску, предназначенную для многоразового использования, с интересным принтом или респиратор, бежевый оттенок которого будет максимально приближен к цвету кожи.
- Помните, что рано или поздно маску придется снять. Это значит, что не стоит забывать об уходе за кожей лица. Чтобы не вызвать сухость, раздражение и высыпания на коже, нужно ежедневно наносить на нее увлажняющие и питательные средства, можно пройти курс пилингов.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter