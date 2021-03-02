Голливудская актриса 35-летняя Кира Найтли продолжает свое сотрудничество с модным домом Chanel. На этот раз звезда снялась в рекламной кампании летней коллекции аромата Coco Mademoiselle.

Британская звезда уже не впервые позирует для рекламных кадров и роликов продукции Chanel. Недавно она представила новую летнюю коллекцию Coco Mademoiselle.

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Кира Найтли в рекламе Chanel

На этот раз знаменитая красавица Кира Найтли рекламировала летнюю коллекцию косметической продукции Chanel, которая включила в себя лимитированный выпуск более свежей и фруктовой версии культового аромата, а также гель для душа, тела и волос.

Летняя версия аромата имеет легкую формулу и представлена ​​во флаконе, который удобно брать с собой в путешествие. Наслаждаться цитрусовыми и цветочными нотами аромата можно с помощью геля для душа Le Gel "два в одном", который подходит для применения как для тела, так и для волос.

Я хотел выделить летнюю сторону Coco Mademoiselle: восточно-фруктовый аромат, полный чувственности и свежести,

– подчеркивает французский парфюмер Оливье Польж.

Летняя коллекция появится в продаже 20 апреля.



Кира Найтли в рекламе Coco Mademoiselle / Фото Chanel



Новая косметическая коллекция / Фото Chanel