Чувственная и нежная: Кира Найтли снялась в рекламе летней коллекции Coco Mademoiselle от Chanel
Голливудская актриса 35-летняя Кира Найтли продолжает свое сотрудничество с модным домом Chanel. На этот раз звезда снялась в рекламной кампании летней коллекции аромата Coco Mademoiselle.
Источник:Новое время
Британская звезда уже не впервые позирует для рекламных кадров и роликов продукции Chanel. Недавно она представила новую летнюю коллекцию Coco Mademoiselle.
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Кира Найтли в рекламе Chanel
На этот раз знаменитая красавица Кира Найтли рекламировала летнюю коллекцию косметической продукции Chanel, которая включила в себя лимитированный выпуск более свежей и фруктовой версии культового аромата, а также гель для душа, тела и волос.
Летняя версия аромата имеет легкую формулу и представлена во флаконе, который удобно брать с собой в путешествие. Наслаждаться цитрусовыми и цветочными нотами аромата можно с помощью геля для душа Le Gel "два в одном", который подходит для применения как для тела, так и для волос.
Я хотел выделить летнюю сторону Coco Mademoiselle: восточно-фруктовый аромат, полный чувственности и свежести,
– подчеркивает французский парфюмер Оливье Польж.
Летняя коллекция появится в продаже 20 апреля.
Кира Найтли в рекламе Coco Mademoiselle / Фото Chanel
Новая косметическая коллекция / Фото Chanel
Волшебная Кира Найтли / Фото Chanel
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