На здоровье кожи и волос существенное влияние оказывают внешние факторы. Если сочетать домашний уход за дермой и локонами с профессиональным, правильно питаться и избегать стрессового состояния, то вы быстро заметите результат. Интересно, что мед сможет в этом очень помочь.

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Мед для ухода за кожей

Среди свойств меда нужно выделить антисептическое, противовоспалительное, очищающее и увлажняющее. Поэтому продукт можно использовать для ухода даже за проблемной кожей. В давние времена мед применяли в медицинских целях: лечили раны, воспаление и кожные заболевания. По легенде, Клеопатра принимала молочные ванны с медом для поддержания молодости и красоты лица и тела.

В составе меда есть витамины группы B, каротин, органические и фруктовые кислоты, в частности янтарная, молочная и глюконовая кислоты, витамин C, аминокислоты, йод, пептиды и другие полезные вещества, которых около 200. Богатый состав и наличие AHA- и BHA-кислот в меде придают продукту также способность отшелушивать ороговевшие клетки кожи, улучшать ее текстуру, выравнивать тон и предоставлять дерме гладкость.

Стоит вспомнить, что мед эффективно использовать для борьбы со старением кожи. Благодаря необходимым для кожи веществам и мощным антиоксидантам мед предотвращает окислительный стресс – процесс повреждения клеток кожи в результате их окисления.

Чтобы применить мед в домашней бьюти-рутине, достаточно сделать из него маску для лица или добавить ингредиент в натуральные скрабы. Однако не забывайте перед нанесением проверить кожу на возможную аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость меда, предварительно положив немного массы на запястье.



Используйте мед в косметических целях / Фото Pexels

Мед для ухода за волосами

Обычно мед включают в состав косметических средств для волос, чтобы он выполнял увлажняющую и питательную функции. Негин Мирсалехи, известная фэшн-инлуенсер и основательница бьюти-бренда Gisou, а также владелица роскошной шевелюры, выбрала мед для основы своего успешного бизнеса. Семья звезды занимается производством пчелиного меда. Также Негин сделала ингредиент ключевым в составе средств по уходу за волосами от ее бренда.

Это неудивительно, ведь натуральный мед помогает волосам расти быстро и оставаться прочным, уменьшает ломкость волос и защищает их от чрезмерного выпадения. Богатый состав меда способствует глубокому питанию и увлажнению волосяных луковиц, а также положительно влияет на состояние кожи головы.

Эксперты в теме косметологии советуют наносить мед на чистые немного влажные волосы от корней к концам как натуральную маску. В частности, его можно смело втирать в кожу головы. Чтобы результат от маски был более эффектным, воспользуйтесь полиэтиленовой шапочкой и оберните голову теплым полотенцем. В такую ​​маску можно добавить яичный желток и оливковое масло.