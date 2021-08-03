Австралийка Мелани активно развивается в косметологии. Она уже открыла несколько клиник – в Сиднее, Лос-Анджелесе, Мельбурне и Париже. Совсем скоро желающие смогут посетить ее клинику в Лондоне. Грант всегда индивидуально подходит к каждому пациенту, учитывает все пожелания, эмоциональное состояние, проблемы кожи и тому подобное.

Важно Средства с SPF – вся правда: какой фактор выбрать, когда и как наносить, чтобы защитить кожу

Ритуалы красоты Мелани Грант

Утренний уход

Очистка мицеллярной водой : нанесите на ватный диск мицеллярную воду Bioderma Sensibio и легко протрите им лицо.

: нанесите на ватный диск мицеллярную воду Bioderma Sensibio и легко протрите им лицо. Антиоксидантная сыворотка : нанесите на лицо любую антиоксидантную сыворотку, которая поможет защитить кожу от свободных радикалов (стоит попробовать сыворотки с витамином С, витамином или ниацина).

: нанесите на лицо любую антиоксидантную сыворотку, которая поможет защитить кожу от свободных радикалов (стоит попробовать сыворотки с витамином С, витамином или ниацина). Увлажняющий крем и SPF: после сыворотки используйте увлажняющий крем с SPF в составе или же поверх увлажняющего крема солнцезащиту.

Вечерний уход

Двойная очистка : эффективно удалить средства утреннего ухода, макияж, грязь можно только с помощью двойной очистки. Воспользуйтесь маслом или бальзамом, а затем очищающим средством с AHA-кислотами или чем-то активным. Также можно дважды использовать одно средство. Действенны еще муслиновые салфетки для умывания, которые в сочетании с бальзамом полируют кожу до блеска.

: эффективно удалить средства утреннего ухода, макияж, грязь можно только с помощью двойной очистки. Воспользуйтесь маслом или бальзамом, а затем очищающим средством с AHA-кислотами или чем-то активным. Также можно дважды использовать одно средство. Действенны еще муслиновые салфетки для умывания, которые в сочетании с бальзамом полируют кожу до блеска. Отшелушивающий лосьон : сбалансированный лосьон действует как эксфолиант. Мелани Грант использует Biologique Recherche P50 Lotion. Он балансирует состояние кожи лица. Также раз или два раза в неделю косметолог иногда использует скраб.

: сбалансированный лосьон действует как эксфолиант. Мелани Грант использует Biologique Recherche P50 Lotion. Он балансирует состояние кожи лица. Также раз или два раза в неделю косметолог иногда использует скраб. Ночная сыворотка : это индивидуальный продукт, который нужно подбирать с профессионалом. Мелани пользуется ретинолом. Она отметила, что следует выбирать только одну сыворотку, которая будет бороться с проблемами вашей кожи, а не наносить сразу несколько.

: это индивидуальный продукт, который нужно подбирать с профессионалом. Мелани пользуется ретинолом. Она отметила, что следует выбирать только одну сыворотку, которая будет бороться с проблемами вашей кожи, а не наносить сразу несколько. Крем для глаз : на ночь нанесите крем под глаза. Грант также советует использовать его вокруг губ, чтобы предотвратить образование скорбящих складок в уголках рта.

: на ночь нанесите крем под глаза. Грант также советует использовать его вокруг губ, чтобы предотвратить образование скорбящих складок в уголках рта. Ночной крем: обязательно пользуйтесь ночным кремом, который поможет коже наполниться и быть увлажненной до утра.

Гаджеты для лица

Мелани Грант любит массаж гуаша, который сейчас популярен среди знаменитостей и блогеров. Также при домашнем уходе она использует светодиодные маски и микротоки.

Заметим, для максимальной эффективности средств ухода за кожей необходимо обратиться за помощью к специалисту. Только профессиональный косметолог или дерматолог смогут правильно подобрать продукты, которые будут бороться с проблемами вашей кожи.